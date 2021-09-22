Осеннее равноденствие-2021: главные ритуалы и приметы дня

Ритуалы Дня осеннего равноденствия / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 22 сентября, в 22 часа 21 минуту по киевскому времени произойдет осеннее равноденствие в 2021 году.
Издавна дни редких астрономических явлений – равноденствия и солнцестояния – считались особенными и наделялись магическими свойствами.
На какие приметы в этот день люди обращали внимание, как судили о погоде на осень и зиму, какие ритуалы проводили для улучшения жизни, привлечения богатства, здоровья и красоты, читайте в нашей статье.
Ритуалы Дня осеннего равноденствия
К этому дню был приурочен значимый церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы, который проводился 21 сентября. Он был посвящен сбору урожая плодов, переносу пчелиных ульев на зимовку, завершению полевых работ.
Люди обязательно ходили в церковь, молились Божьей Матери и благодарили ее за щедрость, а природу – за плодородие.
Затем устраивались шумные празднества с народными гуляниями и застольями. После этого дня народные сборища перемещались с улицы в дома в виде посиделок.
В День осеннего равноденствия проводились обряды и совершались ритуалы на благополучие, здоровье, счастливую семейную жизнь.
- Девушки до восхода солнца в этот день умывались родниковой водой, чтобы быть молодыми, красивыми и приворожить жениха.
- Родители обливали детей прямо на пороге дома, чтобы те росли здоровыми и сильными.
- В очагах гасили старый огонь, а на его месте разжигали новый – таким образом начался новый цикл.
- С огнем был связан еще один ритуал: старые вещи сжигали, чтобы вместе с ними сгорели все неприятности и печали уходящего года.
- Если трижды пересчитать все деньги, то можно разбогатеть.
- А вот только одалживать в этот день – плохая примета.
- Чтобы желание сбылось, нужно загадать его на огонь. Эта стихия особенно сильная в такой день.
Приметы в День осеннего равноденствия
- Какая погода на равноденствие, такой будет и вся осень.
- Если птицы летят строго на юг – зима в этом году будет морозной и суровой.
- Заметили, что у ивы начала опадать листва, значит, приближается морозная зима.
- Если дикие животные полиняли рано – скоро ждать холодов.
- Чем больше ягод на рябине, тем холоднее зима.
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