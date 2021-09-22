Осіннє рівнодення-2021: головні ритуали і прикмети дня

Ритуали Дня осіннього рівнодення / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 22 вересня, о 22 годині 21 хвилині за київським часом відбудеться осіннє рівнодення у 2021 році.
З давніх-давен дні рідкісних астрономічних явищ – рівнодення і сонцестояння – вважалися особливими і наділялися магічними властивостями.
На які прикмети цього дня люди звертали увагу, як судили про погоду на осінь і зиму, які ритуали проводили для поліпшення життя, привернення багатства, здоров'я і краси, читайте в нашій статті.
Ритуали Дня осіннього рівнодення
До цього дня було приурочене значиме церковне свято – Різдво Пресвятої Богородиці, яке проводилося 21 вересня. Воно було присвячене збиранню врожаю плодів, переносу бджолиних вуликів на зимівлю, завершенню польових робіт.
Люди обов'язково ходили до церкви, молилися Божій Матері і дякували їй за щедрість, а природі – за родючість.
Потім влаштовувалися галасливі святкування з народними гуляннями і застіллями. Після цього дня народні зборища переміщалися з вулиці в будинки у вигляді посиденьок.
Осіннє рівнодення-2021: що у жодному разі не можна робити
У День осіннього рівнодення проводилися обряди і відбувалися ритуали на благополуччя, здоров'я, щасливе сімейне життя.
- Дівчата до схід сонця цього дня вмивалися джерельною водою, щоб бути молодими, красивими і приворожити жениха.
- Батьки обливали дітей прямо на порозі будинку, щоб ті росли здоровими і сильними.
- У вогнищах гасили старий вогонь, а на його місці розпалювали новий – таким чином починався новий цикл.
- З вогнем був пов'язаний ще один ритуал: старі речі спалювали, щоб разом з ними згоріли всі неприємності і печалі, року, що минає.
- Якщо тричі перерахувати всі гроші, то можна розбагатіти.
- От тільки позичати в цей день – погана прикмета.
- Щоб бажання збулося, потрібно загадати його на вогонь. Ця стихія особливо сильна в такий день.
Прикмети в День осіннього рівнодення
- Яка погода на рівнодення, такою буде й уся осінь.
- Якщо птахи летять чітко на південь – зима цього року буде морозною і суворою.
- Помітили, що у верби почало опадати листя, значить, наближається морозна зима.
- Якщо дикі тварини полиняли рано – скоро чекати холодів.
- Чим більше ягід на горобині, тим холодніша зима.
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