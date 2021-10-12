Покров Пресвятой Богородицы-2021: что категорически нельзя делать

Важные запреты на праздник Покрова Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

Великий праздник Покров Пресвятой Богородицы мы ежегодно празднуем 14 октября . В 2021 году этот день выпадает на четверг.

Это один из наиболее любимых и почитаемых в народе праздников, особенно для украинцев. Женщины называли его девичьим праздником . Воины всегда считали Божью Матерь своей покровительницей, молились ей о защите от недругов и победе над врагами. А у запорожских казаков на Покрову традиционно избирали новых старшин .

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Помимо интересных примет и традиций, в этот день было множество запретов, которые ни в коем случае нельзя нарушать .

Что нельзя делать на Покров

Как и в другие важные церковные даты, на Покров нельзя заниматься тяжелой и грязной домашней работой : шить, вязать, вышивать, стирать, убирать, готовить, стричь, копать, строить и т.д. Все должно быть сделано до праздника, и на Покров дом должен быть чисто убран.

: шить, вязать, вышивать, стирать, убирать, готовить, стричь, копать, строить и т.д. Все должно быть сделано до праздника, и на Покров дом должен быть чисто убран. Особенно этот запрет накладывался на женщин, потому что Покров называли девичьим праздником, и важно было провести его в молитвах и отдыхе , а не в домашних хлопотах и суете.

, а не в домашних хлопотах и суете. Несмотря на то, что это праздник, на Покров не рекомендуется пить спиртное .

. На Покров Пресвятой Богородицы нельзя отвечать отказом на предложение о замужестве – потому что так можно надолго остаться в девках. Зная это, парни без страха засылали сватов девушкам в этот день.

– потому что так можно надолго остаться в девках. Зная это, парни без страха засылали сватов девушкам в этот день. В праздник Покрова ни в коем случае нельзя ругаться и выяснять отношения со всеми – с родственниками, знакомыми, соседями, любимыми людьми. Важно, наоборот, держать себя в руках и все конфликты решать мирно.

и выяснять отношения со всеми – с родственниками, знакомыми, соседями, любимыми людьми. Важно, наоборот, держать себя в руках и все конфликты решать мирно. Также на Покров не следует пребывать в грусти , унынии, плохом расположении духа.

, унынии, плохом расположении духа. На Покров нельзя пускать в дом гостей , если их собралось трое.

, если их собралось трое. Также в этот праздник запрещено давать или брать деньги в долг .

. Если остались какие-то долги, их следует вернуть, а также выполнить данные обещания .

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