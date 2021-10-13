Что делать на Покров, чтобы выйти замуж: ритуалы и гадания для незамужних

Помолиться Богородице, покрыть голову платком, прочитать заговор – какие еще обряды привлекут суженого и помогут быстрее выйти замуж

Как привлечь жениха: интересные обряды и ритуалы для незамужних на Покров / Фото: Коллаж: Сегодня

Покров Пресвятой Богородицы, который наступит 14 октября, издавна называли девичьим днем и покровителем свадеб. Незамужние девушки в этот день молились Божьей Матери о счастливой судьбе и благополучном замужестве, совершали ритуалы, ворожили и гадали на женихов.

Покров Пресвятой Богородицы у людей издавна ассоциировался не только со снежным покрывалом, которым окутывало землю, но и с белоснежной фатой невесты. А потому, согласно народным традициям, этот период считался особенно счастливым для свадеб и создания новой семьи.

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Обряды, ритуалы и гадания на замужество

Издавна девушки совершали обряды, ворожили и гадали на Покров, чтобы узнать, когда они встретят жениха, скоро ли выйдут замуж, каким будет будущее, сколько будет детей. Чтобы получить хорошего жениха, на Покров шли в храм, молились и ставили свечи перед иконою Богородицы.

Ритуал на замужество

Девушка рано утром вставала, ни с кем не разговаривая, покрывала голову платком и, подойдя к окну, трижды произносила слова: "Покров-Матушка, покрой землю снежком, а меня молодую – платком".

Гадание на жениха по свечи

Девушка загадывала желание, зажигала свечку и смотрела на пламя. Тихий огонь свидетельствовал о такой же тихой и спокойной семейной жизни. Яркое пламя – жизнь также будет яркой и, а детей будет много. Беспокойное пламя принесет такую же семейную жизнь.

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Как приворожить жениха хлебом и льном

В ночь на Покрова девушка оставляла в овине ржаной хлеб и лоскуток льняной ткани со словами: "Суженый-ряженый, покажись". А затем нужно было понравившемуся парню тайком подложить в карман ниточку льна или дать съесть кусочек хлеба.

Гадание по пирогам

Главное праздничное угощение на Покров – это пироги с капустой. По ним также гадали на будущее. Девушка прятала кусочек пирога со стола и заворачивала в салфетку. А затем цепляла на ветку возле своего дома со словами: "Суженый, приходи ужинать" и ложилась спать. Если на следующее утро пирог с дерева исчезал – скоро свадьба.

Обряд с рушником на скорое замужество

Если девушка хотела поскорее выйти замуж, на Покрову она вставала пораньше, молилась Святой Деве и повязывала на икону Богородицы рушник, вышитый своими руками.

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Покровский обряд на замужество

Был и другой обряд на замужество. Нужно налить в стакан воду и прочитать над ним свадебный заговор: "Благослови меня, Боже, на венчальный венец. Пусть придет моему девичеству конец. Не нужны мне больше девичьи косы, пусть незамужние девки их носят, а прошу взамен я бабий платок да золотой венчальный перстенек. Благослови меня, Бог, на святой Покров. Аминь". После этого нужно умыться заговоренной водой.

Гадание на суженого по ниточкам

Чтобы узнать, кто первой выйдет замуж, девушки нарезали нитки одинаковой длины и поджигали их. Чья нитка сгорит первая, та и замуж выйдет раньше всех. Плохой знак, если нитка сгорит меньше половины или вообще потухнет – сидеть в девках еще год.

Как гадать на будущее по луковице

Для этого гадания в канун Покрова девушки сажали в землю луковицы. Чья раньше всех прорастет – та и замуж первой пойдет.

Покров: народные приметы о замужестве и свадьбе

Если девушка в церкви раньше всех поставит свечу перед образом Пресвятой Богородицы Покровской – она первой и замуж выйдет.

Кто весело Покров проведет – тот жениха хорошего найдет.

Покров укрывает землю снежком, а девку – платком.

Свадьба на Покрова – молодые будут жить душа в душу.

Если в день свадьбы на Покрова выпадет снег – будет счастье молодым.

Много снега на Покрова – много свадеб в будущем году.

Сильный ветер на Покров – будет много невест в этом году.

Смотрите видео: Покров – история праздника и традиции

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы-2021.