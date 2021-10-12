День украинского казачества: в чем отличие от праздника Дня защитников и защитниц Украины

Оба праздника посвящены мужеству и отваге, которые во все года проявляли воины-защитники, отстаивавшие свободу и независимость Украины.

День украинского казачества и День защитников и защитниц Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

14 октября в Украине отмечается несколько важных и значимых для страны дат. В этот день великому церковному празднику Покрова Пресвятой Богородицы приурочены два торжества, посвященные героизму и мужеству украинских воинов.

Во-первых, это День украинского казачества, а во-вторых – День защитников и защитниц Украины, который получил свое обновленное название летом нынешнего года, а ранее чествовал только мужчин-воинов.

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Чем примечательны эти памятные даты, какая у них история, в чем разница между праздниками, читайте в нашей статье.

День украинского казачества: история праздника

Казаками издавна назывались участники самоуправленческих воинских, а позже – территориальных общин. Они также именовались свободными людьми по воле Божьей и воинами Христовыми .

Казаки появились на территории Украины в XVI-XVII веках . Своим главным предназначением эти воины считали защиту украинских земель от татарских завоевателей, охрану торговых путей и государственных границ.

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С давних времен церковный праздник Покрова был в большом почете у запорожских казаков. Они почитали Богородицу как свою покровительницу и заступницу , а икона с изображением Божьей Матери многократно спасала им жизни в боях. А потому своих новых старшин украинские казаки обычно избирали в день празднования Покрова, 14 октября.

В 1999 году президентским указом в Украине в этот день на официальном уровне был установлен новый праздник – День украинского казачества , который был приурочен к Покрову Пресвятой Богородицы.

День защитников и защитниц Украины: история праздника

Гораздо позже, с 2014 года , в Украине, согласно президентскому указу, в этот же день стал отмечаться праздник, посвященный защитникам страны.

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В целях декоммунизации и отказа от советских праздников он был перенесен с 23 февраля. И вместо Дня защитника Отечества получил новое название – День защитника Украины. На следующий год, в марте 2015-го, день официально стал выходным .

Спустя 7 лет, летом 2021 года , этот праздник переименован в День защитников и защитниц Украины с целью чествования большого числа женщин, которые служат на благо независимости и территориальной целостности Украины наравне с мужчинами.

Смотрите видео о женщинах, которые защищают нашу страну:

Ранее мы публиковали подробный календарь выходных дней и праздников в октябре 2021 года в Украине.