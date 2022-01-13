Посевалки для детей и взрослых: лучшие тексты, которые просто запомнить

Посевалки на Старый Новый год 2022: яркие картинки, открытки и популярные тексты / Фото: Коллаж: Сегодня

Все мы от души наколядовались в Рождество, а в Щедрый вечер нащедровались. Теперь наступает Старый Новый год 2022 и пора ритуала засевания.

С самого раннего утра 14 января можно отправляться в путь по гостям с зерном, рукавицами и песнями-посевалками.

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А чтобы вы точно знали, что нужно желать родным, близким, друзьям и знакомым людям, мы собрали лучшие песни-посевалки на русском и украинском языках, веселые, добрые, прикольные посевалки для взрослых, короткие засевалки для детей.

Лучшие песни-посевалки на Старый Новый год 14 января

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Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и старый Новый Год -

Пусть добро он принесет!

Мы желаем по старинке:

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонке,

Блюдце молока – котенку,

Горсть пшеницы – петушку,

Красну девку – женишку,

Деток малых – папе с мамой,

Бабушке – внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

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Красивые посевалки на Старый Новый год / Фото: pinterest

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

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Веселые посевалки на Старый Новый год / Фото: pinterest

***

Сеем-веем, посеваем,

С Новым Годом поздравляем,

Открывайте сундучки,

Доставайте пятачки.

Современные прикольные посевалки на Старый Новый год / Фото: pinterest

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На щастя, на здоров’я на Новий рік,

Щоб краще родило як торік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб у вас, християни, голова не боліла!

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Добрые посевалки на Старый Новый год / Фото: pinterest

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Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм,засіваєм,

з Новим Роком вас вітаєм!

Старый Новый год: красивые посевалки / Фото: pinterest

***

Открывайте ворота!

И пускайте нас сюда!

Посеваем, засеваем,

И добра вам всем желаем!

Пусть же этот Новый год

Только радость принесет!

Щедрые запасы хлеба,

Супа сытного к обеду!

Принимайте поздравления,

Божьего Благославления!

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

Лучшие посевалки на Старый Новый год / Фото: pinterest

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

Рожь, пшеница пусть уродится,

Счастье в доме пусть поселится!

Популярные посевалки на Старый Новый год / Фото: pinterest

***

Сієм, сієм, посіваєм,

щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

щоб ви всі були багаті,

щоб лежали на столі

паляниці немалі,

щоб були у вас ковбаси,

та побільше сала й м’яса,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

Посевалки на Старый Новый год: короткие тексты / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Старый Новый год 13 и 14 января.