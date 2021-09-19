Поздравления с праздником Михайлова чуда-2021 в прозе, стихах, яркие картинки и открытки

Поздравления с днем Михайлово чудо-2021 в прозе, стихах, яркие картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 19 сентября, отмечается красивый осенний праздник – Михайлово чудо. Этот день посвящен удивительным деяниям архистратига Михаила , когда он разбил своим могучим мечом скалы, укротил реки, повернув их в расселину, и тем самым спас святой храм в городе Хонех от уничтожения.
Михайлово чудо-2021: что ни в коем случае нельзя делать
В этот день важно просить все обиды, ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться. А еще в Михайлов день люди желают друг другу веры, примирения, любви, здоровья, благополучия и справедливости.
Специально для вас мы публикуем красивые, добрые и радостные поздравления с Михайловым чудом, яркие открытки, красивые иконы и тематические картинки. Поздравьте родных и близких людей с праздником 19 сентября.
Михайлово чудо: красивые поздравления в стихах
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Пусть архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И подарит новых сил,
Души сделает богаче.
Отведет печаль и зло,
От беды крылом укроет,
Только счастье и тепло
Дом ваш бережно наполнят.
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Желаю, чтобы Михаил
Вас от напастей защитил.
Пусть он всегда вас охраняет,
Беду и горе прогоняет.
Чтоб слабому прибавил сил,
От хворей всех чтоб исцелил.
Пускай душа лучится светом,
Пусть будет счастье в мире этом!
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Михайлов день пусть принесет
Улыбки, счастья много-много!
Пусть Михаил от зла спасет,
Укажет верную дорогу!
Желаю в этот день добра,
Удачи, радостных мгновений,
Любви взаимной и тепла,
А также новых достижений!
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В День Святого Михаила
Благодати я желаю,
Пусть тебе придаст он силы
И от бед оберегает!
Дом гармонией наполнит,
Оградит от дел греховных,
Все желания исполнит
В этот светлый день церковный!
Эффектные поздравления в день Михайлова чуда своими словами в прозе
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В Михайлов день желаю примирения и благополучия, чтобы в семье жило счастье и полное взаимопонимание. Пусть на столе всегда будет вкусная еда, в душе поселится вера, а самые близкие люди никогда не обижают друг друга. Пусть хранит святой Михаил ваш дом и близких!
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В Михайлов день желаю крепкого здоровья, мужества, силы духа, мудрости, терпимости и щедрости души. Пусть этот день будет ярким и добрым, а вся жизнь будет сытой и счастливой!
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В Михайлов день хочу напомнить, что чудеса – это дело рук человеческих. Можно их не ждать, а совершать самостоятельно. Пусть у вас хватает сил делать мир прекраснее каждый день. Желаю вам благополучия и мира, тепла и ярких чувств!
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