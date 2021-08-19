Яблочный Спас-2021: поздравления, картинки, стихи и проза

Поздравления с Яблочным Спасом / Фото: Коллаж: Сегодня

19 августа отмечается день Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом. В этот светлый праздник не забудьте поздравить всех дорогих вашему сердцу людей.

Теплые слова и красивые пожелания на Яблочный Спас будут как нельзя кстати, так что поспешите выбрать и отправить своим родным и друзьям самые оригинальные и яркие поздравления.

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

Поздравления с Преображением Господним и Яблочным Спасом в прозе

***

Поздравляю тебя, мой друг, с Яблочным спасом! Желаю тебе, чтоб твоя жизнь была полна радостными событиями, как яблоня полна плодами в этот день, чтобы подруга твоя была тебе по вкусу как спелое наливное яблочко, а дела твои, чтоб давали всходы, как щедрое поле в разгар урожая!

С Яблочным Спасом

***

С Яблочным Спасом! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом – их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освящённое яблочко исполнит твоё самое заветное желание.

С Яблочным Спасом

***

Медовые яблочки налились сегодня сладостью и спелостью знойного лета, и я поздравляю тебя, дорогая сестра, с Яблочным Спасом! Кушай спелые фрукты, радуйся и загадывай желания! И пусть все, что ты сегодня себе пожелаешь, исполнится как мои пожелания тебе счастья, здоровья, богатства, радости и благополучия! Спасибо, что ты у меня есть!

Поздравления с Преображением Господним Яблочным Спасом в стихах

***

Поспели яблоки в саду,

Народ собрался в храме…

К нему сегодня я приду

С созревшими плодами

И их раздам, как каждый год,

Не пропустив ни разу…

Пусть счастье нынче к вам придет!

И с Яблочным вас Спасом!

Реклама

С Яблочным Спасом

***

С Яблочным Спасом! С Яблочным Спасом!

К осени дело – готовьте запасы.

В белых одеждах святите плоды,

Чтобы зимою не ведать нужды.

Спелое яблоко с верою съешь,

И непременно дождешься чудес!

Пирог испеките, друзей угощайте.

Лето уходит – осень встречайте...

С Яблочным Спасом

***

Спас Яблочный – Преображение Господне,

Величие Божественное явлено сегодня.

Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце,

Освящен урожай, и благодати дверца

Откроется для всякого, кто ищет.

Да не оставит вас Всевышний!

С Яблочным Спасом

***

Урожай приносит сад:

Яблоки и виноград.

Освящают их кропленье

В чудный день Преображенья.

Все, как будто в день рожденья:

Стол накрытый, фрукты, мед!

В этот день Преображенья

Словно новым стал народ!

***

В это яблочное лето

Закрома полным-полны,

Солнцем радостным согреты,

Красны яблоки крупны.

Улыбаются глазёнки,

Сок по пальчикам бежит -

На ладошке у ребёнка

Солнце яркое лежит.

Смотрите видео, как отмечали Яблочный Спас в прошлом году:

Ранее мы рассказывали, что святят на Яблочный Спас-2021.