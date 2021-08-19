Яблучний Спас-2021: привітання, картинки, вірші і проза

Привітання з Яблучним Спасом / Фото: Колаж: Сьогодні

19 серпня відзначається день Преображення Господнього, який в народі називають Яблучним Спасом. У це світле свято не забудьте привітати всіх дорогих вашому серцю людей.

Теплі слова і красиві побажання на Яблучний Спас будуть дуже доречними, тож поспішіть вибрати і відправити своїм рідним і друзям найоригінальніші і яскраві привітання.

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Привітання з Преображенням Господнім і Яблучним Спасом у прозі

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Вітаю тебе, мій друг, з Яблучним Спасом! Бажаю тобі, щоб твоє життя було сповнене радісними подіями, як яблуня сповнена плодами в цей день, щоб подруга твоя була тобі до смаку як стигле наливне яблучко, а справи твої, щоб давали сходи, як щедре поле в розпал врожаю!

З Яблучним Спасом

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З Яблучним Спасом! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом – їхні помисли. Возрадуйся і насолоджуйся цим днем, і нехай освячене яблучко виконає твоє найзаповітніше бажання.

З Яблучним Спасом

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Медові яблучка налилися сьогодні солодкістю і стиглістю спекотного літа, і я вітаю тебе, дорога сестра, з Яблучним Спасом! Їж стиглі фрукти, радуйся і загадуй бажання! І нехай все, що ти сьогодні собі побажаєш, виповниться, як мої побажання тобі щастя, здоров'я, багатства, радості і благополуччя! Дякую, що ти в мене є!

Привітання з Преображенням Господнім Яблучним Спасом у віршах

***

Поспели яблоки в саду,

Народ собрался в храме…

К нему сегодня я приду

С созревшими плодами

И их раздам, как каждый год,

Не пропустив ни разу…

Пусть счастье нынче к вам придет!

И с Яблочным вас Спасом!

З Яблучним Спасом

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***

С Яблочным Спасом! С Яблочным Спасом!

К осени дело – готовьте запасы.

В белых одеждах святите плоды,

Чтобы зимою не ведать нужды.

Спелое яблоко с верою съешь,

И непременно дождешься чудес!

Пирог испеките, друзей угощайте.

Лето уходит – осень встречайте...

З Яблучним Спасом

***

Спас Яблочный – Преображение Господне,

Величие Божественное явлено сегодня.

Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце,

Освящен урожай, и благодати дверца

Откроется для всякого, кто ищет.

Да не оставит вас Всевышний!

З Яблучним Спасом

***

Урожай приносит сад:

Яблоки и виноград.

Освящают их кропленье

В чудный день Преображенья.

Все, как будто в день рожденья:

Стол накрытый, фрукты, мед!

В этот день Преображенья

Словно новым стал народ!

***

В это яблочное лето

Закрома полным-полны,

Солнцем радостным согреты,

Красны яблоки крупны.

Улыбаются глазёнки,

Сок по пальчикам бежит -

На ладошке у ребёнка

Солнце яркое лежит.

Дивіться відео, як відзначали Яблучний Спас в минулому році:

Раніше ми розповідали, що святять на Яблучний Спас-2021 .