Яблучний Спас-2021: привітання, картинки, вірші і проза

Привітання з Яблучним Спасом / Фото: Колаж: Сьогодні
19 серпня відзначається день Преображення Господнього, який в народі називають Яблучним Спасом. У це світле свято не забудьте привітати всіх дорогих вашому серцю людей.
Теплі слова і красиві побажання на Яблучний Спас будуть дуже доречними, тож поспішіть вибрати і відправити своїм рідним і друзям найоригінальніші і яскраві привітання.
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Привітання з Преображенням Господнім і Яблучним Спасом у прозі
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Вітаю тебе, мій друг, з Яблучним Спасом! Бажаю тобі, щоб твоє життя було сповнене радісними подіями, як яблуня сповнена плодами в цей день, щоб подруга твоя була тобі до смаку як стигле наливне яблучко, а справи твої, щоб давали сходи, як щедре поле в розпал врожаю!
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З Яблучним Спасом! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом – їхні помисли. Возрадуйся і насолоджуйся цим днем, і нехай освячене яблучко виконає твоє найзаповітніше бажання.
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Медові яблучка налилися сьогодні солодкістю і стиглістю спекотного літа, і я вітаю тебе, дорога сестра, з Яблучним Спасом! Їж стиглі фрукти, радуйся і загадуй бажання! І нехай все, що ти сьогодні собі побажаєш, виповниться, як мої побажання тобі щастя, здоров'я, багатства, радості і благополуччя! Дякую, що ти в мене є!
Привітання з Преображенням Господнім Яблучним Спасом у віршах
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Поспели яблоки в саду,
Народ собрался в храме…
К нему сегодня я приду
С созревшими плодами
И их раздам, как каждый год,
Не пропустив ни разу…
Пусть счастье нынче к вам придет!
И с Яблочным вас Спасом!
***
С Яблочным Спасом! С Яблочным Спасом!
К осени дело – готовьте запасы.
В белых одеждах святите плоды,
Чтобы зимою не ведать нужды.
Спелое яблоко с верою съешь,
И непременно дождешься чудес!
Пирог испеките, друзей угощайте.
Лето уходит – осень встречайте...
***
Спас Яблочный – Преображение Господне,
Величие Божественное явлено сегодня.
Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце,
Освящен урожай, и благодати дверца
Откроется для всякого, кто ищет.
Да не оставит вас Всевышний!
***
Урожай приносит сад:
Яблоки и виноград.
Освящают их кропленье
В чудный день Преображенья.
Все, как будто в день рожденья:
Стол накрытый, фрукты, мед!
В этот день Преображенья
Словно новым стал народ!
***
В это яблочное лето
Закрома полным-полны,
Солнцем радостным согреты,
Красны яблоки крупны.
Улыбаются глазёнки,
Сок по пальчикам бежит -
На ладошке у ребёнка
Солнце яркое лежит.
Дивіться відео, як відзначали Яблучний Спас в минулому році:
Раніше ми розповідали, що святять на Яблучний Спас-2021 .