Праздник Преображения Господня: что можно, а что нельзя делать в этот день

Традиции и запреты в праздник Преображения Господня / Фото: Pexels

19 августа, православные христиане отмечают великий праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Считается, что в этот день преображается вся природа.

А еще 19 августа в народе празднуется Яблочный Спас. Чем примечателен этот день, какие народные традиции и суеверия связаны с Преображением Господним, узнайте в нашей статье.

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В церковном календаре праздник установлен в честь библейского события, когда Иисус Христос с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном взошел на гору Фавор в Иерусалиме, и случилось чудо преображения. Одежды Христа стали белоснежного цвета, а Сам Он излучал сияние.

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Что нельзя делать на Преображение Господне

В этот светлый праздник нельзя ссориться , ругаться, конфликтовать/

, ругаться, конфликтовать/ Нельзя обижаться и завидовать . Считается, что весь негатив, исходящий в этот день от человека, вернется к нему сторицей.

. Считается, что весь негатив, исходящий в этот день от человека, вернется к нему сторицей. Также не стоит пребывать в плохом настроении , грустить и унывать – в праздник положено радоваться и благодарить Господа за дарованный урожай, плоды, возможности и благополучие.

, грустить и унывать – в праздник положено радоваться и благодарить Господа за дарованный урожай, плоды, возможности и благополучие. На Преображение Господне нельзя выполнять тяжелый физический труд : работать в поле и на приусадебном участке, копать, строить.

: работать в поле и на приусадебном участке, копать, строить. Запрещено делать грязную и домашнюю работу : подметать и убирать, стирать, шить, вязать. Исключение составляет приготовление праздничных блюд.

: подметать и убирать, стирать, шить, вязать. Исключение составляет приготовление праздничных блюд. Также до самого праздника Преображения нельзя есть фрукты, особенно виноград и яблоки, пока они не будут освящены в церкви. После благословления нового урожая можно вкушать плоды и заготавливать их на зиму.

Как провести праздник Преображения Господня 2021 по народным традициям

Согласно приметам, яблоки в Преображение обладают волшебной силой, а первое съеденное яблоко в этот день даже может исполнить загаданное желание .

. Если угоститься яблоками с медом – весь год будет отменное здоровье .

. Преображение Господне приходится на Успенский пост, но в этот день разрешено послабление поста : можно есть рыбу, горячую пищу с добавлением растительного масла и выпить немного вина.

: можно есть рыбу, горячую пищу с добавлением растительного масла и выпить немного вина. Чтобы волосы были пышными и густыми, в праздничный день их нужно расчесывать гребнем из древесины яблони.

из древесины яблони. В день Преображения люди издавна следили за погодой и предсказывали, какой будет осень и зима. Этот день называли зеркальным отражением погоды в январе. Сухая и теплая погода обещает отсутствие морозов, а дождь на Преображение говорит о снегопадах в январе.

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