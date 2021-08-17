Свято Преображення Господнього: що можна, а чого не можна робити в цей день

Традиції і заборони в свято Преображення Господня / Фото: Pexels
19 серпня, православні християни відзначають велике свято Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Вважається, що в цей день преображається вся природа.
А ще 19 серпня в народі святкується Яблучний Спас. Чим примітний цей день, які народні традиції і забобони пов'язані з Преображенням Господнім, дізнайтеся в нашій статті.
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У церковному календарі свято встановлене на честь біблійної події, коли Ісус Христос з апостолами Петром, Яковом та Іваном зійшов на гору Фавор в Єрусалимі, і сталося диво перетворення. Одяг Христа став білосніжного кольору, а Сам Він випромінював сяйво.
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Чого не можна робити на Преображення Господнє
- У це світле свято не можна сваритися, лаятися, конфліктувати.
- Не можна ображатися і заздрити. Вважається, що весь негатив, що виходить в цей день від людини, повернеться до неї сторицею.
- Також не варто перебувати в поганому настрої і сумувати – в свято потрібно радіти і дякувати Господу за дарований врожай, плоди, можливості і благополуччя.
- На Преображення Господнє не можна виконувати важку фізичну працю: працювати в полі і на присадибній ділянці, копати, будувати.
- Заборонено робити брудну і домашню роботу: підмітати і прибирати, прати, шити, в'язати. Виняток становить приготування святкових страв.
- Також до самого свята Преображення не можна їсти фрукти, особливо виноград і яблука, поки вони не будуть освячені в церкві. Після благословення нового врожаю можна куштувати плоди і заготовлювати їх на зиму.
Як провести свято Преображення Господнього 2021 за народними традиціями
- За прикметами, яблука в Преображення мають чарівну силу, а перше з'їдене яблуко в цей день навіть може виконати загадане бажання.
- Якщо пригоститися яблуками з медом – весь рік буде міцне здоров'я.
- Преображення Господнє припадає на Успенський піст, але в цей день дозволено послаблення посту: можна їсти рибу, гарячу їжу з додаванням олії і випити трохи вина.
- Щоб волосся було розкішним і густим, у святковий день його потрібно розчісувати гребенем із деревини яблуні.
- У день Преображення люди здавна стежили за погодою і передбачали, якою буде осінь і зима. Цей день називали дзеркальним відображенням погоди в січні. Суха і тепла погода обіцяє відсутність морозів, а дощ на Преображення говорить про снігопади в січні.
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