Яблочный Спас-2021: красивые поздравления и открытки

Яблочный Спас-2020 или Преображение Господне православные украинцы отмечают в четверг, 19 августа. Life Сегодня подготовили для вас поздравления с Яблочным Спасом в стихах и прозе, а также яркие открытки и картинки. Не забудьте поздравить родных и близких с праздником.
Если вы в раздумьях, как провести отпуск, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Яблочный Спас-2021 и Преображение Господне: поздравления в прозе
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Поздравляю с этим светлым и по-настоящему великим праздником! Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дарящий надежду и веру, поэтому насладитесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!
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Сегодня лето переходит в осень, наступает Преображение не только Господа нашего, но и природы. Приходит время для того, чтобы есть яблоки и печь пироги с ними. Сегодня Богородица в Раю раздает детишкам гостинцы и яблоки из райского сада. Со Вторым Спасом нас всех!
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С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведёт все недуги и хвори, пусть радость и веселье приходят в дом.
Яблочный Спас: стихи, поздравления и смс
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С Яблочным Спасом!
Звучат поздравления,
Ведь наступило Господне Преображенье
И чтобы зимой не видать вам беды,
Съешьте вы яблоко вместо всякой еды.
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В яблочный Спас ожидайте чудес,
Уйдут все ваши невзгоды,
Не забудьте прогуляться, конечно, и в лес,
Для встречи осенней погоды.
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С яблочным Спасом поздравленья шлю,
Яблочко душистое я тебе дарю,
Откуси кусочек от него скорее,
Яблоками угости своих друзей быстрее!
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Яблони в цвету недавно были,
А теперь от яблок ветку клонит до земли!
С Яблочным Спасом поздравляю,
Ты в ответ мне смс пришли!
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Сладкий праздник к нам спешит,
В храме колокол звенит.
Яблоко в руке держи, аромат его вдыхай,
Яблоневый Спас – ты молись и помогай!
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Поспели яблоки в саду,
И кружат пчелы вокруг нас.
Сегодня не поздравить не могу!
Сегодня Яблочный Спас!
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Душистые, наливные
Яблоки молодые –
Яблочный Спас идет,
Поздравления всем вам шлет!
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