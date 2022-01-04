Рождество Христово-2022: дата, история, традиции и приметы

Рождество Христово: главные традиции и приметы / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из важных церковных праздников – это Рождество Христово. Ежегодно оно отмечается у православных христиан 7 января и приурочено Рождению Господа нашего Иисуса Христа.

В 2022 году этот праздник удачно приходится на пятницу, захватывая еще два выходных – субботу и воскресенье. Таким образом, украинцы отдыхают три дня подряд – с 7 по 9 января . Что это за праздник, какова его история, значение, традиции и приметы, читайте в нашей статье.

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Рождество Христово: история

У праздника Рождества Христова очень насыщенная история с интересными народными традициями, обычаями и обрядами .

Как раз в тот год, когда должен был родиться Христос, император Август приказал провести в Римской империи перепись населения. Согласно указу, жители Иудеи должны были явиться в город своего рождения. Родители Иисуса Иосиф и Дева Мария отправились в Вифлеем .

Не сумев найти пристанище в городе, Иосиф и Мария устроились на ночлег в пещере, в которой прятали скот от непогоды. Здесь Мария и родила Божественного Сына, и в тот же самый момент на небе загорелась Вифлеемская звезда . Она указала путь пастухам и магам к пещере. Все они явились посмотреть на новорожденного, принесли ему дары и признали в младенце Царя Божьего.

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Рождество 2022: традиции и обычаи праздника

Перед Рождеством у православных проводится многодневный пост , который приурочен к празднику и потому получил название Рождественского поста. Он начинается 28 ноября и заканчивается через сорок дней, как раз накануне Рождества.

В день окончания поста, 6 января, наступает Сочельник и проводится Святая вечеря. Православные готовят праздничный ужин, который обязательно должен включать двенадцать постных блюд – по числу святых апостолов. Весь день должен соблюдаться особенно строгий пост: есть можно только после появления на небе первой звезды, символизирующей Рождение Христа.

В доме на почетном месте устанавливается дидух – это украшенный ржаной, пшеничный или овсяный сноп. Он служит напоминанием о предках и о древних традициях земледелия в Украине.

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За праздничным столом на Сочельник собирается вся семья. Люди читают молитву " Отче наш ", зажигают свечи в память об умерших предках. Затем глава семьи благословляет ужин: " Дай, Боже, всем дождаться следующего года в здравии и благополучии ".

Трапезу в Сочельник традиционно начинают с ритуального блюда – кутьи. Ее нужно съесть три ложки и запить узваром . Также на праздничный стол готовят постный борщ с пампушками, вареники, голубцы, пироги, жареную рыбу, овощные салаты, грибы и соленья.

Важный обряд украинского Рождества – это колядование. Его проводят с утра 7 января , а в некоторых регионах Украины – после восхода первой звезды в Сочельник. По дворам ходят колядующие с большой звездой, украшенной разноцветными лентами, поют песни колядки, прославляют Рождение Иисуса Христа, желают счастья и благополучия хозяевам каждого дома. За это их награждают монетами и угощениями.

Девушки в канун Рождества старались погадать на свою судьбу, любовь, суженого. Считалось, что это самые правдивые гадания , потому что на Рождество границы между миром живых и мертвых становятся очень тонкими, и потусторонние силы проникают в наш мир, открывая тайны будущего и влияя на наши судьбы. Эти традиции сохранилась и до наших дней.

В праздник Рождества Христова люди шли в храм на праздничное богослужение. Традиционно литургия начинается еще ночью. А всего проводится три службы : в полночь, на рассвете и днем.

А утром 7 января люди приветствовали друг друга фразой: " Христос родился! ", на что положено отвечать: " Славим Его! "

На Рождество завершается пост, и на стол подается богатый праздничный обед с обилием мясных блюд. А в праздничную кутью добавляют масло, молоко и сливки.

Рождественские приметы

звездное небо на Рождество – куры будут хорошо нестись и уродит горох;

на Рождество – куры будут хорошо нестись и уродит горох; если после полуночи на небе видны звезды – лето будет сухим и урожайным;

на небе видны звезды – лето будет сухим и урожайным; вечером на Рождество пошел снег – можно ждать урожай яблок летом;

– можно ждать урожай яблок летом; на Рождество выпал иней на деревьях – лето будет влажным;

– лето будет влажным; если зерна кутьи упали на дно – к худу, а если поднялись через край – к добру.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.