Рождество Пресвятой Богородицы-2021: поздравления в картинках, стихах и открытках

Рождество Пресвятой Богородицы: открытки и пожелания / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 21 сентября, верующие празднуют значимое событие – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот осенний день в мир явилась святая Дева Мария, будущая Матерь Божья, подарившая людям Спасителя.

Мы собрали для вас эффектные поздравления, красивые картинки, добрые стихи и пожелания, которые вы можете адресовать родным людям, близким, друзьям, коллегам в этот светлый праздник.

Лучшие поздравления с Рождеством Богородицы в стихах

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День сегодня великий,

Праздник сегодня светлый –

Господь даровал Чадо

Супругам когда-то бездетным

Дитя назвали Марией

По слову Ангела Света.

Сие Рождество открыло

Страницу Благого завета.

Тихонько лежит в колыбели

Рожденная миру в спасенье,

Великая радость Вселенной,

Предвестница Воскресения.

Рождество Пресвятой Богородицы: картинки с праздником / Фото: bonnycards

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В Рождество Пресвятой Богородицы

Пусть сердца ваши счастьем наполнятся,

Пусть с небес благодать к вам сойдет,

Вера грешные души спасет.

Рождество Богородицы: лучшие поздравления и картинки / Фото: bonnycards

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Храни тебя Господь от всякого ненастья,

От злого языка, от боли, от недуга,

От умного врага, от мелочного друга,

И дай тебе Господь, коль это в Его власти,

Здоровья, долгих лет, любви и снова счастья!

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С праздником Рождества Пресвятой Богородицы: открытки / Фото: Pinterest

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С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Чистой верой душа пусть наполнится.

Я желаю любви и терпения,

Пусть уходят подальше сомнения,



Пусть сияет вам счастье прекрасное,

Обойдут вас печали, ненастья,

Пусть согреет вас солнце лучистое,

И здоровыми будут все близкие.

С днем Рождества Богородицы: поздравления / Фото: Pinterest

Душевные поздравления в день Рождества Пресвятой Богородицы в прозе

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От всего сердца поздравляю с Рождеством Богородицы! Пусть Матерь Божья охраняет вас от всякого лиха, пусть подарит благополучие и надежду, пусть вразумляет и наставляет на путь истинный, пусть помогает преодолевать трудности и пусть наполняет вашу душу радостью, светом, милосердием!

Поздравления в праздник Рождества Богородицы / Фото: Pixabay

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Вот и наступил светлый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Поздравляю вас с этим событием и желаю праздника на душе, больше радостных моментов в жизни, семейного счастья, любви и доверия, честности и добра.

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