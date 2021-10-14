С Днем защитников и защитниц Украины: поздравительные открытки, картинки и лучшие пожелания

С Днем защитников и защитниц Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 14 октября, в Украине отмечается множество праздников. Один из них – День защитников и защитниц Украины, который является официальным выходным.
Обязательно поздравьте тех людей, знакомых и друзей, которые имеют отношение к этому празднику. А еще подготовьте им практичные и запоминающиеся подарки. А мы собрали для вас эффектные тематические картинки, поздравительные открытки, добрые пожелания в прозе и стихах.
Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в стихах
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За бескиди й дніпровські схили,
За наш пісенний славний рід,
За пломінь в косах у калини,
І за чумацький небозвід,
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі "Слава!"
Українські захисники!
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Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет.
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Вы самые отважные,
Отлично снаряженные,
Вы статные и важные,
И все вооруженные.
Пусть праздник вам салютами
Без устали стреляет,
И с каждою минутою
Все больше поздравляет!
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Украинские солдаты, поздравляем, вас, ребята!
Вам желаем легкой службы, и неслыханных побед.
Ваши подвиги лихие пусть отметятся наградой,
Знаем, армия родная защитит страну от бед.
Поздравляем всех военных нашей славной Украины,
Пусть о чем мечтает каждый, вдруг случится и придет,
Будьте счастливы, здоровы и удачливы безмерно,
Пусть всегда во всем победа непременно всех вас ждет!
Красивые поздравления в День защитников и защитниц Украины в прозе
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Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Украины – праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории.
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Желаем, чтобы ваши мужество и отвага всегда питались любовью и поддержкой близких и родных. Пусть после любых "баталий", которые иногда случаются в повседневной мирной жизни, дома вас всегда ждет уютная гавань. Крепкого здоровья Вам, успехов и надежного тыла!
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