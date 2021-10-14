З Днем захисників і захисниць України: вітальні листівки, картинки і найкращі побажання

З Днем захисників і захисниць України / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначається багато свят. Одне з них – День захисників і захисниць України, яке є офіційним вихідним.
Обов'язково привітайте тих людей, знайомих і друзів, які мають відношення до цього свята. А ще підготуйте їм практичні і пам'ятні подарунки. А ми зібрали для вас ефектні тематичні картинки, вітальні листівки, добрі побажання у прозі і віршах.
Привітання з Днем захисників і захисниць України у віршах
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За бескиди й дніпровські схили,
За наш пісенний славний рід,
За пломінь в косах у калини,
І за чумацький небозвід,
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі "Слава!"
Українські захисники!
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Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет.
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Вы самые отважные,
Отлично снаряженные,
Вы статные и важные,
И все вооруженные.
Пусть праздник вам салютами
Без устали стреляет,
И с каждою минутою
Все больше поздравляет!
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Украинские солдаты, поздравляем, вас, ребята!
Вам желаем легкой службы, и неслыханных побед.
Ваши подвиги лихие пусть отметятся наградой,
Знаем, армия родная защитит страну от бед.
Поздравляем всех военных нашей славной Украины,
Пусть о чем мечтает каждый, вдруг случится и придет,
Будьте счастливы, здоровы и удачливы безмерно,
Пусть всегда во всем победа непременно всех вас ждет!
Красиві привітання в День захисників і захисниць України у прозі
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Сердечно вітаю вас із Днем захисника України – святом, яке увібрало в себе багаті і славні ратні традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі на всіх етапах її історії.
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Бажаємо, щоб ваші мужність і відвага завжди живилися любов'ю і підтримкою близьких та рідних. Нехай після будь-яких "баталій", які іноді трапляються в повсякденному мирному житті, вдома вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров'я Вам, успіхів та надійного тилу!
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