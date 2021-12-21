С Днем зимнего солнцестояния-2021: красочные картинки и поздравительные открытки

День зимнего солнцестояния: поздравительные открытки и яркие картинки / Фото: Коллаж: Сегодня
21 декабря настал самый короткий день в году , а все потому, что на сегодня приходится зимнее солнцестояние-2021. Издавна этот день считали именинами Солнца. А уже с завтрашнего дня света станет на капельку больше, а ночи начнут потихоньку укорачиваться.
Поздравьте своих знакомых и друзей, родных и близких с этим таинственным и немного магическим днем, а тем более – с самой длинной ночью! А мы собрали для вас прикольные стихи и пожелания, поздравительные открытки и впечатляющие картинки с Днем зимнего солнцестояния.
Красивые поздравления с Днем зимнего солнцестояния в стихах
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Сегодня день короткий самый,
А ночь бездонна и длинна,
День зимнего солнцестояния
Давай отметим – ты и я.
Я пожелаю в день короткий,
Чтобы сбылись наши мечты,
И чтобы ночью бесконечной
Мы достучались до звезды.
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Ярчайшего Солнца,
Хороших вестей,
Приятных улыбок
От добрых друзей,
Желаю тебе
В этот час с теплотой,
И пусть все хорошее
Будет с тобой!
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День короткий? Ну и пусть
Прогони из сердца грусть!
Зато ночью – длинной самой
Мы с тобой побудем сами!
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В день солнцестояния
Я желаю счастья,
Чтоб ушли все беды,
Горести, ненастья.
Солнце пусть осветит
Позитивом жизнь,
Ты не падай духом
И всегда держись.
В день волшебный этот
Сбудутся мечтанья.
Пожелаю нынче
Только процветания.
Лучшие поздравление с Днем зимнего солнцестояния в прозе
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В короткий День зимнего солнцестояния пусть успеют свершиться самые потаенные желания! Пусть не покидает тебя надежда на лучшее, ведь даже самый маленький день в году находит силы, чтобы возродиться и окрепнуть, с каждым разом становясь все больше и ярче!
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С Днем зимнего солнцестояния! Пусть самая долгая ночь будет самой счастливой. Пусть она подарит тебе магию любви, сбывающиеся желания и сказочные сны! И пусть с этого дня начнутся возрождение к новой жизни, наполненное надеждой и верой в лучшее!
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