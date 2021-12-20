День зимнего солнцестояния-2021: что категорически нельзя делать

Завтра, 21 декабря, придет самый короткий день в году – это День зимнего солнцестояния-2021. Он станет отправной точкой для увеличения светлого времени суток, а вот ночи как раз начнут уменьшаться.
Люди издавна верили, что этот переломный момент в году просто идеален для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, совершить важные действия, освободиться от изживших себя вещей и отношений, принять судьбоносное решение.
Однако 21 декабря помимо важнейших традиций и ритуалов есть целый ряд запретов. Что ни в коем случае нельзя делать в День зимнего солнцестояния, как правильно себя вести, чтобы не вспугнуть удачу и избежать неприятностей, читайте в нашей статье.
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День зимнего солнцестояния: что нельзя делать
- В период зимнего солнцестояния важно не проводить шумные празднества и гуляния , а также распитие спиртных напитков.
- Нельзя нарушать Рождественский пост и готовить скоромную пищу .
- Непосредственно сам день солнцестояния лучше всего провести не вдали от дома , в кругу семьи.
- В День зимнего солнцестояния плохая идея оставаться в одиночестве и грустить .
- Ни в коем случае нельзя встречать этот день в грязной или неопрятной одежде .
- Также нельзя проводить время в неубранной квартире . Наоборот, очень полезно в этот день навести порядки в доме и на работе.
- В этот день ни в коем случае нельзя быть жадными .
- Плохая примета оставить незавершенными какие-то важные дела до этого дня.
- Особенно плохо не возвращать долги до Дня зимнего солнцестояния.
- Не стоит занимать деньги .
- Категорически запрещено ссориться, скандалить, выяснять отношения, иначе весь следующий год будет конфликтным.
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