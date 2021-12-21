З днем зимового сонцестояння-2021: барвисті картинки та вітальні листівки

День зимового сонцестояння: вітальні листівки та яскраві картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

21 грудня настав найкоротший день у році , а все тому, що на сьогодні припадає зимове сонцестояння-2021. Здавна цей день вважали іменинами Сонця. А вже із завтрашнього дня світла стане на крапельку більше, а ночі почнуть потихеньку коротшати.

Привітайте своїх знайомих та друзів, рідних та близьких із цим таємничим і трохи магічним днем, а тим більше – із найдовшою ніччю! А ми зібрали для вас прикольні вірші та побажання, вітальні листівки і вражаючі картинки з Днем зимового сонцестояння.

Реклама

Красиві привітання з Днем зимового сонцестояння у віршах

***

Сегодня день короткий самый,

А ночь бездонна и длинна,

День зимнего солнцестояния

Давай отметим – ты и я.



Я пожелаю в день короткий,

Чтобы сбылись наши мечты,

И чтобы ночью бесконечной

Мы достучались до звезды.

Реклама

З Днем зимового сонцестояння: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

***

Ярчайшего Солнца,

Хороших вестей,

Приятных улыбок

От добрых друзей,

Желаю тебе

В этот час с теплотой,

И пусть все хорошее

Будет с тобой!

Реклама

День зимового сонцестояння: малюнки та привітання / Фото: pinterest

***

День короткий? Ну и пусть

Прогони из сердца грусть!

Зато ночью – длинной самой

Мы с тобой побудем сами!

Зі святом зимового сонцестояння: вітальні листівки

***

В день солнцестояния

Я желаю счастья,

Чтоб ушли все беды,

Горести, ненастья.



Солнце пусть осветит

Позитивом жизнь,

Ты не падай духом

И всегда держись.



В день волшебный этот

Сбудутся мечтанья.

Пожелаю нынче

Только процветания.

Листівки та картинки у День зимового сонцестояння 21 грудня

Найкращі вітання з Днем зимового сонцестояння у прозі

***

У короткий День зимового сонцестояння нехай встигнуть відбутися найпотаємніші бажання! Нехай не залишає тебе надія на краще, адже навіть найменший день у році знаходить сили, щоб відродитися і зміцніти, з кожним разом стаючи все більшим і яскравішим!

Вітання з Днем зимового сонцестояння: яскраві картинки

***

З днем зимового сонцестояння! Нехай найдовша ніч буде найщасливішою. Нехай вона подарує тобі магію любові, бажання, що збуваються, і казкові сни! І нехай з цього дня розпочнеться відродження до нового життя, сповнене надією та вірою у краще!

Зимове сонцестояння: яскраві листівки та привітання

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.