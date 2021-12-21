З днем зимового сонцестояння-2021: барвисті картинки та вітальні листівки

День зимового сонцестояння: вітальні листівки та яскраві картинки / Фото: Колаж: Сьогодні
21 грудня настав найкоротший день у році , а все тому, що на сьогодні припадає зимове сонцестояння-2021. Здавна цей день вважали іменинами Сонця. А вже із завтрашнього дня світла стане на крапельку більше, а ночі почнуть потихеньку коротшати.
Привітайте своїх знайомих та друзів, рідних та близьких із цим таємничим і трохи магічним днем, а тим більше – із найдовшою ніччю! А ми зібрали для вас прикольні вірші та побажання, вітальні листівки і вражаючі картинки з Днем зимового сонцестояння.
Красиві привітання з Днем зимового сонцестояння у віршах
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Сегодня день короткий самый,
А ночь бездонна и длинна,
День зимнего солнцестояния
Давай отметим – ты и я.
Я пожелаю в день короткий,
Чтобы сбылись наши мечты,
И чтобы ночью бесконечной
Мы достучались до звезды.
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Ярчайшего Солнца,
Хороших вестей,
Приятных улыбок
От добрых друзей,
Желаю тебе
В этот час с теплотой,
И пусть все хорошее
Будет с тобой!
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День короткий? Ну и пусть
Прогони из сердца грусть!
Зато ночью – длинной самой
Мы с тобой побудем сами!
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В день солнцестояния
Я желаю счастья,
Чтоб ушли все беды,
Горести, ненастья.
Солнце пусть осветит
Позитивом жизнь,
Ты не падай духом
И всегда держись.
В день волшебный этот
Сбудутся мечтанья.
Пожелаю нынче
Только процветания.
Найкращі вітання з Днем зимового сонцестояння у прозі
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У короткий День зимового сонцестояння нехай встигнуть відбутися найпотаємніші бажання! Нехай не залишає тебе надія на краще, адже навіть найменший день у році знаходить сили, щоб відродитися і зміцніти, з кожним разом стаючи все більшим і яскравішим!
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З днем зимового сонцестояння! Нехай найдовша ніч буде найщасливішою. Нехай вона подарує тобі магію любові, бажання, що збуваються, і казкові сни! І нехай з цього дня розпочнеться відродження до нового життя, сповнене надією та вірою у краще!
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