С Ореховым Спасом: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

Поздравления с Ореховым Спасом / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступил вкусный, сытный, зрелый Ореховый Третий Спас, который ежегодно приходит к нам в самом конце лета, 29 августа.

Это праздник щедрого урожая, природных даров, лесных орехов, созревшего хлеба, зерна, холстов, водоемов и наступления осени.

Обязательно поздравьте родных людей, знакомых и друзей с Ореховым Спасом и пожелайте щедрости, теплоты, сытости, изобилия и достатка. А еще отправьте им красивые открытки и тематические картинки в праздник Третьего Спаса.

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Добрые поздравления с Ореховым Спасом в прозе

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Хлебный спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

С Ореховым Спасом: открытки и пожелания / Фото: bonnycards

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Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет в вашу семью силу и веру крепкую, как орех, пусть в вашем доме царит благополучие и мир. Желаю здравия, благоденствия, чистоты души и радости сердца.

С Ореховым Спасом: открытки и пожелания / Фото: bonnycards

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Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щелкать, как белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и теплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.

С Ореховым Спасом: открытки и пожелания / Фото: bonnycards

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Позитивные поздравления с Ореховым Спасом в стихах

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Праздник светлый, православный,

Он зовется Третий Спас.

Защищает Бог исправно

Да заботится о вас.

Радуйтесь вы урожаю,

А с души гоните грех.

Вера ваша будет, знаю,

Очень крепкой, как орех.

С Ореховым Спасом: открытки и пожелания / Фото: bonnycards

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Пускай подарит Хлебный Спас

Любовь, достаток и удачу,

Господь пошлет пускай для вас,

Здоровье крепкое в придачу!

С Ореховым Спасом: открытки и пожелания / Фото: bonnycards

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Если хлебом кормят вас —

На пороге Третий Спас,

Хлебный Спас, Ореховый.

Пусть придёт с успехами,

Щедрым урожаем,

Всем, чего желаем.

В каждый дом пусть принесёт

Радости на целый год.

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