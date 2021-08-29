З Горіховим Спасом: прикольні картинки, вітальні листівки та добрі побажання

Привітання з Горіховим Спасом / Фото: Колаж: Сьогодні
Настав смачний, ситний, зрілий Горіховий Третій Спас, який щорічно приходить до нас наприкінці літа, 29 серпня.
Це свято щедрого врожаю, природних дарів, лісових горіхів, дозрілого хліба, зерна, полотен, водойм і настання осені.
Обов'язково привітайте рідних людей, знайомих і друзів з Горіховим Спасом і побажайте щедрості, теплоти, ситості і достатку. А ще надішліть їм гарні листівки і тематичні картинки в свято Третього Спаса.
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Добрі привітання з Горіховим Спасом у прозі
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Хлібний Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі доброго врожаю: снопів удач, корзин успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.
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Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай це свято принесе в вашу сім'ю силу і віру міцну, як горіх, нехай у вашому домі панує добробут та мир. Бажаю здоров'я, чистоти душі і радості серця.
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Вітаю з Горіховим Спасом. Бажаю будь-які проблеми життя клацати, як білочка горішки. Бажаю доброго щастя, вірного кохання, сильної віри, невтомної надії і теплої посмішки, яка буде зігрівати всіх дорогих тобі людей.
Позитивні привітання з Горіховим Спасом у віршах
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Праздник светлый, православный,
Он зовется Третий Спас.
Защищает Бог исправно
Да заботится о вас.
Радуйтесь вы урожаю,
А с души гоните грех.
Вера ваша будет, знаю,
Очень крепкой, как орех.
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Пускай подарит Хлебный Спас
Любовь, достаток и удачу,
Господь пошлет пускай для вас,
Здоровье крепкое в придачу!
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Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.
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