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З Горіховим Спасом: прикольні картинки, вітальні листівки та добрі побажання

Ольга Козачок
29 серпня, 06:30
Помоліться про своїх рідних людей, посвятіть хліб і горіхи, попрощайтеся з літом і привітайте близьких людей зі святом

Привітання з Горіховим Спасом / Фото: Колаж: Сьогодні

Настав смачний, ситний, зрілий Горіховий Третій Спас, який щорічно приходить до нас наприкінці літа, 29 серпня.

Це свято щедрого врожаю, природних дарів, лісових горіхів, дозрілого хліба, зерна, полотен, водойм і настання осені.

Обов'язково привітайте рідних людей, знайомих і друзів з Горіховим Спасом і побажайте щедрості, теплоти, ситості і достатку. А ще надішліть їм гарні листівки і тематичні картинки в свято Третього Спаса.

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Добрі привітання з Горіховим Спасом у прозі

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Хлібний Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі доброго врожаю: снопів удач, корзин успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.

З Горіховим Спасом: листівки та побажання / Фото: bonnycards

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Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай це свято принесе в вашу сім'ю силу і віру міцну, як горіх, нехай у вашому домі панує добробут та мир. Бажаю здоров'я, чистоти душі і радості серця.

З Горіховим Спасом: листівки та побажання / Фото: bonnycards

***

Вітаю з Горіховим Спасом. Бажаю будь-які проблеми життя клацати, як білочка горішки. Бажаю доброго щастя, вірного кохання, сильної віри, невтомної надії і теплої посмішки, яка буде зігрівати всіх дорогих тобі людей.

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З Горіховим Спасом: листівки та побажання / Фото: bonnycards

Позитивні привітання з Горіховим Спасом у віршах

***

Праздник светлый, православный,
Он зовется Третий Спас.
Защищает Бог исправно
Да заботится о вас.
Радуйтесь вы урожаю,
А с души гоните грех.
Вера ваша будет, знаю,
Очень крепкой, как орех.

З Горіховим Спасом: листівки та побажання / Фото: bonnycards

***

Пускай подарит Хлебный Спас
Любовь, достаток и удачу,
Господь пошлет пускай для вас,
Здоровье крепкое в придачу!

З Горіховим Спасом: листівки та побажання / Фото: bonnycards

***

Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.

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