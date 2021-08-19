С Яблочным Спасом: сочные картинки, яркие открытки, эффектные поздравления

Поздравления с Яблочным Спасом / Фото: Коллаж: Сегодня

Вот и наступил Яблочный Спас – ароматный, вкусный, щедрый фруктовый праздник, который издавна так любят в народе!

Главное угощение в Яблочный Спас – конечно же, яблоки, которые как раз созревают к 19 августа. А лучшие поздравления – это пожелания радости, добра, богатого урожая, сытости и благополучия.

Эффектные открытки и добрые поздравления с Яблочным Спасом / Фото: Pexels

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Life Сегодня собрали для вас эффектные картинки, красивые открытки, добрые стихи и поздравления в Яблочный Спас-2021. Не забудьте поздравить родных, близких, друзей, коллег и угостить их вкусными наливными яблочками.

Яблочный Спас: добрые поздравления в стихах

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Светлый, прекрасный праздник сегодня –

Яблочный Спас, Преображенье Господне.

С Яблочным Спасом я вас поздравляю,

Жизни медовой и сладкой желаю.

Пусть полною чашею будет ваш дом,

Достаток и счастье поселятся в нем!

Поздравления с Яблочным Спасом: открытки и стихи / Фото: bonnycards

Поздравления с Яблочным Спасом в прозе

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От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и бед, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

Поздравления с Яблочным Спасом: открытки и стихи / Фото: bonnycards

С Яблочным Спасом: короткие поздравления в стихах

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В Яблочный Спас пожелаю добра,

Радости в сердце, любви и тепла,

Мира в душе и большого терпения,

Фруктами спелыми вам наслаждения.

Пусть принесет этот праздник добро,

Будет светло, хорошо и легко.

Поздравления с Яблочным Спасом: открытки и стихи / Фото: bonnycards

Лучшие пожелания своими словами на Яблочный Спас

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Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь твоя будет чудесной, ароматной, красочной, словно пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждый миг превращать в счастливое мгновение, каждую цель достигать легко и быстро, одним словом, попадать в яблочко. Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.

Поздравления с Яблочным Спасом: открытки и стихи / Фото: bonnycards

Картинки и поздравления с Яблочным Спасом

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С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

И от души всем друзьям пожелаю

Веры, терпения, много любви,

Были чтоб мысли светлы и чисты.



Пусть вас Господь бережет от напасти,

Пусть в вашем доме поселится счастье.

Будьте здоровы, живите без бед

С вашими близкими вы много лет!

Поздравления с Яблочным Спасом: открытки и стихи / Фото: bonnycards

Смотрите видео, как отмечали Яблочный Спас в прошлом году:

Ранее мы рассказывали, что святят на Яблочный Спас-2021.