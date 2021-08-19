З Яблучним Спасом: соковиті картинки, яскраві листівки, ефектні привітання

Привітання з Яблучним Спасом / Фото: Колаж: Сьогодні
Ось і настав Яблучний Спас – ароматне, смачне, щедре фруктове свято, яке здавна так люблять у народі!
Головне частування в Яблучний Спас – звісно ж, яблука, які саме дозрівають до 19 серпня. А найкращі привітання – це побажання радості, добра, багатого врожаю, ситості і благополуччя.
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Life Сьогодні зібрали для вас ефектні картинки, красиві листівки, добрі вірші та привітання в Яблучний Спас-2021. Не забудьте привітати рідних, близьких, друзів, колег і пригостити їх смачними наливними яблучками.
Преображення Господнє: дата та історія свята
Яблучний Спас: добрі вітання у віршах
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Светлый, прекрасный праздник сегодня –
Яблочный Спас, Преображенье Господне.
С Яблочным Спасом я вас поздравляю,
Жизни медовой и сладкой желаю.
Пусть полною чашею будет ваш дом,
Достаток и счастье поселятся в нем!
Привітання з Яблучним Спасом у прозі
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Від душі вітаю з Яблучним Спасом. Бажаю, щоб Господь оберігав тебе і твою сім'ю від горя і лиха, щоб життя твоє було таким же яскравим, соковитим, смачним і солодким, як стигле яблуко. Здоров'я і блага, миру і щастя, любові і добрих чудес!
З Яблучним Спасом: короткі привітання у віршах
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В Яблочный Спас пожелаю добра,
Радости в сердце, любви и тепла,
Мира в душе и большого терпения,
Фруктами спелыми вам наслаждения.
Пусть принесет этот праздник добро,
Будет светло, хорошо и легко.
Найкращі побажання своїми словами на Яблучний Спас
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Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати на щасливу, кожну мету досягати легко і швидко, одним словом, влучати в яблучко. Здоров'я, сил, благополуччя і міцної віри.
Картинки і привітання з Яблучним Спасом
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С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
И от души всем друзьям пожелаю
Веры, терпения, много любви,
Были чтоб мысли светлы и чисты.
Пусть вас Господь бережет от напасти,
Пусть в вашем доме поселится счастье.
Будьте здоровы, живите без бед
С вашими близкими вы много лет!
Дивіться відео, як відзначали Яблучний Спас минулого року:
Раніше ми розповідали, що святять на Яблучний Спас.