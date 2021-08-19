З Яблучним Спасом: соковиті картинки, яскраві листівки, ефектні привітання

Привітання з Яблучним Спасом / Фото: Колаж: Сьогодні

Ось і настав Яблучний Спас – ароматне, смачне, щедре фруктове свято, яке здавна так люблять у народі!

Головне частування в Яблучний Спас – звісно ж, яблука, які саме дозрівають до 19 серпня. А найкращі привітання – це побажання радості, добра, багатого врожаю, ситості і благополуччя.

Ефектні листівки і добрі вітання з Яблучним Спасом / Фото: Pexels

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Life Сьогодні зібрали для вас ефектні картинки, красиві листівки, добрі вірші та привітання в Яблучний Спас-2021. Не забудьте привітати рідних, близьких, друзів, колег і пригостити їх смачними наливними яблучками.

Яблучний Спас: добрі вітання у віршах

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Светлый, прекрасный праздник сегодня –

Яблочный Спас, Преображенье Господне.

С Яблочным Спасом я вас поздравляю,

Жизни медовой и сладкой желаю.

Пусть полною чашею будет ваш дом,

Достаток и счастье поселятся в нем!

Поздоровлення з Яблучним Спасом: листівки та вірші / Фото: bonnycards

Привітання з Яблучним Спасом у прозі

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Від душі вітаю з Яблучним Спасом. Бажаю, щоб Господь оберігав тебе і твою сім'ю від горя і лиха, щоб життя твоє було таким же яскравим, соковитим, смачним і солодким, як стигле яблуко. Здоров'я і блага, миру і щастя, любові і добрих чудес!

Поздоровлення з Яблучним Спасом: листівки та вірші / Фото: bonnycards

З Яблучним Спасом: короткі привітання у віршах

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В Яблочный Спас пожелаю добра,

Радости в сердце, любви и тепла,

Мира в душе и большого терпения,

Фруктами спелыми вам наслаждения.

Пусть принесет этот праздник добро,

Будет светло, хорошо и легко.

Поздоровлення з Яблучним Спасом: листівки та вірші / Фото: bonnycards

Найкращі побажання своїми словами на Яблучний Спас

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Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати на щасливу, кожну мету досягати легко і швидко, одним словом, влучати в яблучко. Здоров'я, сил, благополуччя і міцної віри.

Поздоровлення з Яблучним Спасом: листівки та вірші / Фото: bonnycards

Картинки і привітання з Яблучним Спасом

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С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

И от души всем друзьям пожелаю

Веры, терпения, много любви,

Были чтоб мысли светлы и чисты.



Пусть вас Господь бережет от напасти,

Пусть в вашем доме поселится счастье.

Будьте здоровы, живите без бед

С вашими близкими вы много лет!

Поздоровлення з Яблучним Спасом: листівки та вірші / Фото: bonnycards

Дивіться відео, як відзначали Яблучний Спас минулого року:

Раніше ми розповідали, що святять на Яблучний Спас.