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Усекновения главы Иоанна Предтечи: история и значение праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
9 сентября, 18:31
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День Усекновения главы Иоанна Предтечи – великий православный праздник, в основе которого лежит воспоминание казни святого пророка.
Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи
Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи / Фото: Коллаж: Сегодня

В середине сентября православная церковь отмечает Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Этот церковный праздник посвящен пророку Иоанну , который первым предсказал приход Мессии, а впоследствии крестил Иисуса Христа в священных водах реки Иордань.

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Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата в 2021 году

Праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи ежегодно отмечается 11 сентября. В 2021 году он выпадает на субботу, выходной день. Хотя сам праздник не относится к государственным и не входит в список выходных.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: история и значение дня

На самом деле усекновение означает "отсечение", и события этого дня совсем не праздничные.

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Иоанн Предтеча – один из наиболее почитаемых в православии святых. Его также называли Пророком и Крестителем Господним. Он был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим Его пришествие.

Святой Иоанн родился в семье священнослужителя, вел аскетический образ жизни, проповедовал и проводил священные омовения водой (крещение) иудеев.

Всю жизнь он был праведником и призывал других людей покаяться и освободиться от своих грехов.

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Однажды Иоанн даже обличил в прелюбодеянии самого царя Ирода Антипу за то, что тот вместо законной супруги стал сожительствовать с женой собственного брата Иродиадой. За это Ирод разозлился и бросил Иоанна в темницу.

В день рождения царя дочь Иродиады Саломея, подосланная матерью, станцевала для царя, ублажила его и упросила за свой яркий танец в награду выполнить ее желание.

Ей должны были подать на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод был опечален, но сдержал свое слово: святого казнили, отрубив ему голову.

По преданию, голова пророка даже после казни продолжала обличать Ирода и Иродиаду в грехах.

На какой бы день недели ни приходился этот праздник, он является днем строгого поста, когда запрещено есть мясную, молочную пищу и рыбу.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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