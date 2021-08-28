Успение Пресвятой Богородицы: тематические картинки и поздравления

Со светлым праздником Успения / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 28 августа, у православных отмечается великий праздник – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, который посвящен воспоминанию о кончине Божией Матери и вознесении на небеса к Ее Сыну.
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Мы собрали для вас искренние, добрые и нежные открытки, тематические картинки, стихи и прозу с праздником Успения Пресвятой Богородицы.
Поздравления в День Успения Пресвятой Богородицы в прозе
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В праздник Успения Пресвятой Богородицы желаю тебе ценить то, что имеешь, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением жизни, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.
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С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только по верному курсу.
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Пускай Пресвятая Дева благословит каждый ваш день. Пускай она поможет вам в жизни и наполнит ее тихим, добрым, семейным счастьем. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда хватало хлеба, тепла и любви. Чтобы вы никогда не знали голода, холода и слез. С Успением Пресвятой Богородицы!
С Успением Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления в стихах
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Еще теплеет август золотой,
Но осени гонцы уже идут.
Успенье Богородицы святой,
Колокола на звоннице поют.
Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,
Живите в мире с Богом и людьми,
Пусть ангел вас крылами осенит,
И долгими пусть будут ваши дни!
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Я вас со светлым праздником великим,
От всей души сердечно поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Благополучия и мира всем желаю.
Пусть оживет в сердцах скорей любовь,
Благоразумье, радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час и вновь,
Чтоб проживали каждое мгновение.
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Пусть вера будет крепкою,
Надежда помогает,
Любовь в горячем сердце
Горит, не затухает.
Пускай вас Богородица
От боли защитит,
От бед, обид, отчаяния
Всегда пусть оградит.
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