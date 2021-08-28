Успение Пресвятой Богородицы: тематические картинки и поздравления

Со светлым праздником Успения / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 28 августа, у православных отмечается великий праздник – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, который посвящен воспоминанию о кончине Божией Матери и вознесении на небеса к Ее Сыну.

Мы собрали для вас искренние, добрые и нежные открытки, тематические картинки, стихи и прозу с праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Поздравления в День Успения Пресвятой Богородицы в прозе

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В праздник Успения Пресвятой Богородицы желаю тебе ценить то, что имеешь, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением жизни, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

Успение Пресвятой Богородицы: открытки и картинки / Фото: bonnycards

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С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только по верному курсу.

Успение Пресвятой Богородицы: открытки и картинки / Фото: bonnycards

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Пускай Пресвятая Дева благословит каждый ваш день. Пускай она поможет вам в жизни и наполнит ее тихим, добрым, семейным счастьем. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда хватало хлеба, тепла и любви. Чтобы вы никогда не знали голода, холода и слез. С Успением Пресвятой Богородицы!

Успение Пресвятой Богородицы: открытки и картинки / Фото: bonnycards

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С Успением Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления в стихах

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Еще теплеет август золотой,

Но осени гонцы уже идут.

Успенье Богородицы святой,

Колокола на звоннице поют.



Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,

Живите в мире с Богом и людьми,

Пусть ангел вас крылами осенит,

И долгими пусть будут ваши дни!

Успение Пресвятой Богородицы: открытки и картинки / Фото: bonnycards

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Я вас со светлым праздником великим,

От всей души сердечно поздравляю.

В День Успения Пресвятой Богородицы

Благополучия и мира всем желаю.



Пусть оживет в сердцах скорей любовь,

Благоразумье, радость и терпение.

Чтоб ценили каждый час и вновь,

Чтоб проживали каждое мгновение.

Успение Пресвятой Богородицы: открытки и картинки / Фото: bonnycards

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Пусть вера будет крепкою,

Надежда помогает,

Любовь в горячем сердце

Горит, не затухает.



Пускай вас Богородица

От боли защитит,

От бед, обид, отчаяния

Всегда пусть оградит.

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