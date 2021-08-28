Успіння Пресвятої Богородиці: тематичні картинки і привітання

Зі світлим святом Успіння / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 серпня, у православних відзначається велике свято – Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, яке присвячене спогаду про кончину Божої Матері і вознесіння на небеса до Її Сина.

Ми зібрали для вас щирі, добрі і ніжні листівки, тематичні картинки, вірші і прозу зі святом Успіння Пресвятої Богородиці.

Привітання у День Успіння Пресвятої Богородиці в прозі

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У свято Успіння Пресвятої Богородиці бажаю тобі цінувати те, що маєш, не витрачати часу на образи і дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю життя, давати своєму серцю можливість щиро любити і сподіватися.

Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і картинки / Фото: bonnycards

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З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай вдома панує мир і благодать, рідні будуть щасливі і здорові, а ангел-хранитель завжди доглядає і оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести по життю тільки вірним курсом.

Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і картинки / Фото: bonnycards

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Нехай Пресвята Діва благословить кожен ваш день. Нехай вона допоможе вам у житті і наповнить його тихим, добрим, сімейним щастям. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди вистачало хліба, тепла і любові. Щоб ви ніколи не знали голоду, холоду і сліз. З Успінням Пресвятої Богородиці!

Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і картинки / Фото: bonnycards

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З Успінням Пресвятої Богородиці: найкращі привітання у віршах

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Еще теплеет август золотой,

Но осени гонцы уже идут.

Успенье Богородицы святой,

Колокола на звоннице поют.



Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,

Живите в мире с Богом и людьми,

Пусть ангел вас крылами осенит,

И долгими пусть будут ваши дни!

Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і картинки / Фото: bonnycards

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Я вас со светлым праздником великим,

От всей души сердечно поздравляю.

В День Успения Пресвятой Богородицы

Благополучия и мира всем желаю.



Пусть оживет в сердцах скорей любовь,

Благоразумье, радость и терпение.

Чтоб ценили каждый час и вновь,

Чтоб проживали каждое мгновение.

Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і картинки / Фото: bonnycards

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Пусть вера будет крепкою,

Надежда помогает,

Любовь в горячем сердце

Горит, не затухает.



Пускай вас Богородица

От боли защитит,

От бед, обид, отчаяния

Всегда пусть оградит.

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