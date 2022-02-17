Выходные дни и праздники в марте 2022 года в Украине

Какие выходные и праздники в марте 2022 года в Украине / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Какие выходные дни и праздники в Украине отмечаются в марте-2022? Как будем праздновать 8 Марта? Когда будет Прощеное воскресенье, которым завершится Масленица? В какие даты отмечаются День святого Патрика, День таможенника, День сна, День поэзии? Какие еще государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в начале весны? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные в марте 2022 года

Зима на исходе, и уже рукой подать до начала весны. Одним из первых главных весенних праздников мы встретим Международный женский день 8 Марта . При этом он же является единственным в марте официальным выходным днем.

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В 2022 году 8 Марта выпадает на вторник. Однако украинское правительство рекомендовало работодателям перенести рабочий день с понедельника, 7 марта, на субботу, 12 марта .

Таким образом, Международный женский день подарит нам целых четыре выходных дня подряд: с субботы, 5-го числа, до вторника, 8 марта .

Количество рабочих дней в марте составляет 22 дня. Официальных государственных праздников и выходных дней в первый месяц весны будет 9 .

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Также не забудьте, что в последнее воскресенье, 27 марта , состоится переход на летнее время.

Праздники в марте-2022

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в марте 2022 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.

1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета.

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3 марта – Всемирный день писателя, а также Всемирный день дикой природы.

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой, Всемирный день детского телевидения и радиовещания, а еще Прощеное воскресенье.

7 марта – начало Великого поста.

8 марта – Международный женский день.

9 марта – Международный день ди-джея, а также День рождения Тараса Шевченко.

12 марта – День землеустроителя Украины.

13 марта – Международный день планетариев.

14 марта – Международный день числа "Пи", а также День украинского добровольца.

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.

17 марта – День святого Патрика.

18 марта – Международный день сна.

19 марта – Международный день клиента.

20 марта – День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, День работников ЖЭК, а также Всемирный день здоровья ротовой полости.

21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, а еще Международный день лесов.

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, а также День таксиста.

23 марта – Всемирный день метеорологии.

24 марта – Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, а также День фтизиатра.

25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, а также День СБУ.

26 марта – День Национальной гвардии Украины, Час Земли.

27 марта – Международный день театра, а также День нефролога.

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