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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 11 июня для всех знаков зодиака: день омоложения

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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11 июня, 05:05
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Раки будут генерировать комплименты окружающим, а Козерогам не стоит никуда торопиться.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступившая суббота, 11 июня , проявится в виде удачного периода для омоложения организма. Астрологи советуют провести эти лунные сутки с пользой для здоровья, хорошо провести тренировку или начать диету.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 11 июня для Овнов: несмотря на то, что это выходной, день неплохо подходит для того, чтобы разобраться в сложных вопросах и довести начатое до конца. На свежую голову приходят правильные решения.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июня для Тельцов: сегодня вам следует постараться не наговорить окружающим людям лишнего, чтобы не спровоцировать конфликт. Если хотите снять напряжение дня – отправляйтесь на прогулку.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июня для Близнецов: в этот день звезды советуют избегать людей, которые вам неприятны в делах и общении. Конструктивного разговора не получится, а отношения с ними вас только утомят.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 11 июня для Раков: не хотите нарваться на обиду – тогда не стоит критиковать окружающих. Если стремитесь добиться нужного вам результата, лучше попробуйте говорить им комплименты.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июня для Львов: сегодня возникнет момент, когда вы окунетесь в мир воспоминаний. Ностальгия – не лучшее времяпровождение, но иногда бывает полезно возвращаться к прошлому.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июня для Дев: сегодня вас ожидает приятное романтическое знакомство. Не меняйте своих планов. И остерегайтесь мошенников, иначе рискуете стать легкой жертвой обмана или махинаций.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июня для Весов: для вас настал подходящий период, чтобы все разложить по полочкам и навести порядки даже в самых отдаленных уголках дома. Не торопитесь, делайте все основательно.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 11 июня для Скорпионов: если у вас зависли начатые когда-то давно дела, для которых все никак не находилось времени и сил, сегодня постарайтесь их завершить. Верьте в свои силы.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июня для Стрельцов: сегодня полезно побольше внимания уделить своей внешности. Вас будут встречать по одежке, так что делайте выводы, если хотите добиться успеха в коллективе друзей.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июня для Козерогов: у вас будет день раздумий. Не спешите сами и не торопите события. Ваш главный козырь на сегодня – проявленное терпение. Вы будете достойно вознаграждены за это.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июня для Водолеев: проявите бдительность и остерегайтесь мошенников. День обещает перемены к лучшему в той сфере, которая вас больше всего волнует. Близким понадобится ваша поддержка.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 июня для Рыб: это не ваш день – так что не предпринимайте ничего серьезного и важного. Лучше просто отдохнуть, погрузившись в релакс, насколько это возможно. Одиночество пойдет вам на пользу.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые станут самыми богатыми на неделе 6-12 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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