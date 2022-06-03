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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, которые станут самыми богатыми на следующей неделе 6-12 июня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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3 июня, 20:00
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Каким знакам улыбнется финансовая удача в ближайшее время – прогноз астролога.
Три знака, которым повезет с деньгами
Три знака, которым повезет с деньгами / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Будущая неделя с 6 по 12 июня для многих знаков зодиака станет серьезным испытанием, особенно в финансовой сфере. Далеко не всегда дела будут складываться так, как вам хочется.

Однако, по утверждению астрологов, если правильно сформулировать желания и монотонно добиваться их реализации, вам все под силу. Особенно это касается нескольких везунчиков зодиакального круга, которые отличатся в этот период.

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Согласно бизнес-гороскопу , некоторым знакам зодиака в период с 6 по 12 июня повезет немного больше, чем другим.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Львам, безусловно, просто везет. Вы добьетесь успеха в финансовой сфере главным образом за счет того, что вам посчастливится встретиться с важными людьми и получить нужные контакты. Вы добьетесь успеха в дискуссиях, вы получите ощутимую поддержку, а ваши предложения в сфере бизнеса будут приняты на ура.

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Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Следующая неделя для Скорпионов окажется отличным периодом для финансового взлета. Окружающим покажется, что это мистика , но это их ничуть не удивит, раз дело касается именно такого знака зодиака. У вас будут привлекательные предложения, а также возможны неожиданные выигрыши.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Как ни странно, но ваш конек на этой неделе – осторожность, отказ от рискованных и непродуманных действий . Особенно это касается денежных операций, вкладов, инвестиций. Береженого Бог бережет, и это в полной мере касается Козерога. Прежде чем вкладывать средства, перепроверьте, на что идете, и какие есть риски.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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