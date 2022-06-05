Лунный календарь на неделю 6-12 июня 2022 года

Согласно лунному календарю, наиболее сложным и негативным днем на следующей неделе будет вторник.

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на начало лета 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня .

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 6-12 июня 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 6-12 июня 2022 года

6 июня, понедельник – 8-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

7 июня, вторник – 9-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – первая четверть в 17:50. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.

8 июня, среда – 10-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – первая четверть. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.

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9 июня, четверг – 11-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.

10 июня, пятница – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

11 июня, суббота – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

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12 июня, воскресенье – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

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