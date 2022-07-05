Мощная магнитная буря надвигается на Землю с сегодняшнего дня: сколько продлится

Серьезная геомагнитная вспышка будет атаковать Землю в течение нескольких дней.

6 июля будет самая сильная магнитная буря / Фото: Unsplash

Самая мощная с начала лета магнитная буря накроет землю с сегодняшнего дня, 5 июля, и продлится трое суток.

Согласно прогнозу, начало роста солнечной активности приходится на сегодняшний вечер, достигая уровня в 3 балла.

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Далее в среду, 6 июля , на утро и день ожидается пик солнечной активности – максимальный с начала лета, достигающий 5 баллов. К вечеру он пойдет на незначительный спад до 4 баллов.

В четверг, 7 июля , как раз в праздник Ивана Купала, Солнце продолжит атаковать Землю, но уже значительно слабее, чем в предыдущий день – 3 балла.

И наконец, 8 июля , к вечеру пятницы, геомагнитная обстановка постепенно снизится до нормы.

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Зная прогноз активности Солнца , метеозависимые люди смогут в некоторой степени защититься от негативного воздействия магнитных всплесков и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия и перепадам настроения в этот период.

Исходя из прогноза магнитных бурь на июль 2022 года, проявления солнечной активности также ожидаются:

Незначительные магнитные колебания: 8, 14, 17-21, 24, 25 числа.

Серьезные магнитные бури: 15, 16, 22, 23 июля.

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