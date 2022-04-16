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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три самых одиноких знака зодиака: кто они

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16 апреля, 20:33
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Узнайте, какие знаки по гороскопу считаются склонными к одиночеству.
Самые одинокие знаки зодиака
Самые одинокие знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы уже рассказывали, какие знаки считаются самыми красивыми людьми, а также кто наиболее гордый и заносчивый в зодиакальном кругу. Но есть и другие интересные особенности , которые во многом зависят от созвездия человека.

Астрологи назвали самых одиноких представителей зодиакального круга . Звезды рассказывают, какие знаки зодиака совершенно нормально и самодостаточно чувствуют себя в одиночестве, вне большого скопления людей.

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Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Овнов отличает довольно резкий характер , привычка ничего не скрывать и высказывать все в лицо. От этого многие люди избегают Овнов, а потому появляются сложности в общении. Чтобы не оставаться наедине с собой, этому знаку важно все время следить за речью и держать себя в руках. Ведь на самом деле при всей своей самодостаточности Овны нуждаются в социуме и порой даже заводит знакомства с теми, кто им совершенно не подходит, но затем происходят конфликты.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Девы настолько привержены собственным правилам и порядкам , что остальным знакам с ними не так-то просто ужиться. Так что многие просто сбегают, и Дева в результате остается одна. Но это вовсе не значит, что этот знак страдает от одиночества. И совершенно не намерен против своей воли вступать в коммуникации с чуждыми себе людьми. Дева легко переживет, если не встретит в жизни настоящего друга или истинную любовь.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Водолеи совершенно без проблем обходятся без друзей и даже без обычного общения. Это самодостаточный знак, который намного больше погружен в свои дела , идеи, проекты, чем в зависимость от социума. Наоборот, общение отвлекает его от любимых занятий. И Водолей будет даже рад одиночеству. Он способен разделить дружбу только с единомышленником, который всецело поддержит интересы и устремления Водолея.

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Ранее мы рассказывали, кто три самых сексуальных знака зодиака.

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