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Три самых гордых знака зодиака: кто они

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11 апреля, 20:23
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Узнайте, кто по гороскопу считается самым гордым, самовлюбленным и независимым.
Самые гордые знаки зодиака
Самые гордые знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали, какие знаки считаются самыми красивыми людьми, от которых очень сложно оторвать взгляд . Но помимо этой характерной черты есть еще множество интересных особенностей, которые зависят от гороскопа.

Предлагаем вам узнать, кто имеет наибольшее самоуважение , а иногда настолько завышенную самооценку, что она попросту мешает принимать адекватные и справедливые решения.

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Астрологи назвали самых гордых представителей зодиакального круга . Звезды могут подсказать, какие знаки зодиака больше всего гордятся собой и ни за что не извинятся, даже если окажутся неправы.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Тельца можно назвать символом гордости и самоуважения . Дело в том, что люди, рожденные под этим знаком, обычно очень уважают себя и не приемлют, когда их взгляды ставят под сомнение. Телец с большим трудом прощает ошибки и несправедливость или признает проигрыш, поэтому всегда готов решительно отстаивать свои идеи, не идя ни у кого на поводу.

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Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Разве может обойтись определение гордости без этого властного и горделивого знака зодиака? Лев по природе своей любит быть центром внимания. Он чувствует себя на троне и просто обожает, когда взгляды окружающих устремлены на него. Гордость Льва может в какой-то момент перейти в тщеславие и начать раздражать его друзей и семью. Но горе тому, кто посмеет высказать ему это в лицо.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Этот знак входит в число самых гордых знаков зодиака. Но такое поведение, скорее, его способ самозащиты. Козерог боится, что люди могут осудить его и смотреть свысока. Ему крайне трудно реагировать на негативное мнение о себе, а потому в подобных ситуациях он становится гордым и напыщенным . На самом деле Козерог – очень чувствительный знак, но не любит демонстрировать это.

Ранее мы рассказывали, кто три самых мужественных знака зодиака.

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