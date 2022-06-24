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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, которые разбогатеют на неделе 27 июня – 3 июля

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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24 июня, 20:00
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Выгода проявится не в перемене вида деятельности, а в стабильности.
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Грядущая неделя 27 июня – 3 июля многим знакам зодиака задаст непростые задачи в финансовой сфере. Где найти средства для жизни, как лучше заработать , кому будет проще с деньгами, и кто вообще умудрится разбогатеть?

По мнению астрологов, не везет только тем, кто ничего не делает. Даже в самых сложных ситуациях нужно пытаться искать выход. Обратите внимание на тех везунчиков , которые выруливают в непростых условиях, зарабатывают и при этом умудряются помогать другим.

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Согласно бизнес-гороскопу на следующую неделю, некоторым знакам зодиака в период с 27 июня – 3 июля повезет немного больше, чем другим.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Раки обладают способностями бизнесмена, но часто недооценивают их. И напрасно. Вы сумеете найти неплохой источник дохода там, где изначально даже не подозревали. Обратите внимание на запросы окружающих: вероятно, вы можете оказать помощь. Выгода заключается не в деньгах, а в добрых делах – это своеобразная инвестиция , которая выручит полной отдачей.

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Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

У Скорпионов не намечается особых денежных всплесков, но и провалов тоже нет. У вас все хорошо, надежно и стабильно налажено в финансовой сфере. И это не может не радовать. Довольствуйтесь тем, что имеете. Не нужно ничего менять, в том числе и работу. Если вы вдруг чем-то недовольны, посмотрите вокруг и подумайте о принципе, что все познается в сравнении.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Чтобы получить желаемое, Водолеям не нужно выдумывать ничего нового и предпринимать в делах какие-то перемены. Продолжайте ранее начатые дела . Улучшайте и дорабатывайте уже существующие проекты. И не игнорируйте возможность обучения. Вложение средств окажется очень удачным, но прежде вам стоит посоветоваться со специалистами.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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