29 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день тигра, День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 29 июля.

29 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 29 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 29 июля

Международный день тигра (Global Tiger Day) – экологический праздник, организованный в 2010 году и посвященный сохранению этих животных на планете.

День Сил специальных операций Вооруженных сил – отмечается в Украине с 2014 года.

День Конституции – празднует Молдова.

День национального гимна – чествуется в Румынии.

День прославления святого Олафа – отмечают Норвегия и Фарерские острова в честь Вечного Короля Норвегии.

Именинники 29 июля

День ангела сегодня отмечают: Алевтина, Валентина, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков.

Какой сегодня церковный праздник

29 июля в православной церкви чтится память священномученика Афиногена, епископа, и десяти учеников его, мученика Павла и мучениц Алевтины (Валентины) и Хионии, мученика Антиоха, врача, мученицы Юлии, девы, преподобного Иоанна Вышенского, Святогорца.

В народе 29 июля отмечался Финогеев день, который считался одним из самых жарких и знойных за все лето. Крестьяне в этот период начинали жать рожь.

Приметы на 29 июля:

если туманы частые – скоро начнется грибная пора;

жаркий день – к удачному урожаю ржи;

дождь на Финогея – будет влажная погода;

нельзя срезать все колосья: первый колос Финогею, последний – Илье на бороду.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 июля

1836 – в Париже состоялось открытие Триумфальной арки.

1952 – впервые реактивный самолет перелетел без посадки через Тихий океан.

1954 – вышла в печать первая часть романа Толкина "Властелин колец".

1965 – в Лондоне состоялась премьера фильма Help! группы The Beatles.

Кто родился 29 июля

1817 – Иван Айвазовский, русский художник-маринист, баталист.

1915 – Павел Кадочников, советский актер театра и кино.

1945 – Мирча Луческу, румынский футболист, тренер.

1954 – Игорь Крутой, советский композитор.

1981 – Фернандо Алонсо, испанский автогонщик, пилот "Формулы-1".

1984 – Анна Бессонова, украинская гимнастка, многократная чемпионка мира.

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