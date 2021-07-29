29 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 29 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Яке сьогодні свято 29 липня
- Міжнародний день тигра (Global Tiger Day) – екологічне свято, організоване в 2010 році і присвячене збереженню цих тварин на планеті.
- День Сил спеціальних операцій Збройних сил – відзначається в Україні з 2014 року.
- День Конституції – святкує Молдова.
- День національного гімну – вшановується в Румунії.
- День прославлення святого Олафа – відзначають Норвегія і Фарерські острови на честь Вічного Короля Норвегії.
Іменинники 29 липня
День ангела сьогодні відзначають: Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія, Яків.
Яке сьогодні церковне свято
29 липня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Афіногена, єпископа, і десяти учнів його, мученика Павла і мучениць Алевтини (Валентини) та Хіонії, мученика Антіоха, лікаря, мучениці Юлії, діви, преподобного Іоанна Вишенського, Святогорця.
У народі 29 липня відзначався Фіногеїв день, який вважався одним із найспекотніших за все літо. Селяни в цей період починали жати жито.
Прикмети на 29 липня:
- якщо тумани часті – скоро почнеться грибна пора;
- жаркий день – до вдалого врожаю жита;
- дощ на Фіногея – буде волога погода;
- не можна зрізати все колосся: перший колос Фіногену, останній – Іллі на бороду.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 29 липня
- 1836 – в Парижі відбулося відкриття Тріумфальної арки.
- 1952 – вперше реактивний літак перелетів без посадки через Тихий океан.
- 1954 – вийшла друком перша частина роману Толкіна "Володар кілець".
- 1965 – в Лондоні відбулася прем'єра фільму Help! групи The Beatles.
Хто народився 29 липня
- 1817 – Іван Айвазовський, російський художник-мариніст, баталіст.
- 1915 – Павло Кадочников, радянський актор театру і кіно.
- 1945 – Мірча Луческу, румунський футболіст, тренер.
- 1954 – Ігор Крутой, радянський композитор.
- 1981 – Фернандо Алонсо, іспанський автогонщик, пілот "Формули-1".
- 1984 – Анна Безсонова, українська гімнастка, багаторазова чемпіонка світу.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.