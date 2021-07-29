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29 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 липня, 07:25
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Міжнародний день тигра, День Сил спеціальних операцій Збройних сил України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 29 липня.
29 липня: яке сьогодні свято
29 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 29 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 29 липня

  • Міжнародний день тигра (Global Tiger Day) – екологічне свято, організоване в 2010 році і присвячене збереженню цих тварин на планеті.
  • День Сил спеціальних операцій Збройних сил – відзначається в Україні з 2014 року.
  • День Конституції – святкує Молдова.
  • День національного гімну – вшановується в Румунії.
  • День прославлення святого Олафа – відзначають Норвегія і Фарерські острови на честь Вічного Короля Норвегії.

Іменинники 29 липня

День ангела сьогодні відзначають: Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія, Яків.

Яке сьогодні церковне свято

29 липня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Афіногена, єпископа, і десяти учнів його, мученика Павла і мучениць Алевтини (Валентини) та Хіонії, мученика Антіоха, лікаря, мучениці Юлії, діви, преподобного Іоанна Вишенського, Святогорця.

У народі 29 липня відзначався Фіногеїв день, який вважався одним із найспекотніших за все літо. Селяни в цей період починали жати жито.

Прикмети на 29 липня:

  • якщо тумани часті – скоро почнеться грибна пора;
  • жаркий день – до вдалого врожаю жита;
  • дощ на Фіногея – буде волога погода;
  • не можна зрізати все колосся: перший колос Фіногену, останній – Іллі на бороду.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 29 липня

  • 1836 – в Парижі відбулося відкриття Тріумфальної арки.
  • 1952 – вперше реактивний літак перелетів без посадки через Тихий океан.
  • 1954 – вийшла друком перша частина роману Толкіна "Володар кілець".
  • 1965 – в Лондоні відбулася прем'єра фільму Help! групи The Beatles.

Хто народився 29 липня

  • 1817 – Іван Айвазовський, російський художник-мариніст, баталіст.
  • 1915 – Павло Кадочников, радянський актор театру і кіно.
  • 1945 – Мірча Луческу, румунський футболіст, тренер.
  • 1954 – Ігор Крутой, радянський композитор.
  • 1981 – Фернандо Алонсо, іспанський автогонщик, пілот "Формули-1".
  • 1984 – Анна Безсонова, українська гімнастка, багаторазова чемпіонка світу.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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