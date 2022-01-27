Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Лучше не рисковать, плохо увидеть молнию во сне – общий гороскоп на завтра, 28 января – талисманы, смысл снов и приметы

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 января, 19:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астролог предупреждает, что пятница будет сложным днем: показаны голодание, лучше воздержаться от покупок. Можно ли идти на свидание?

Завтра такой день, когда мудрость и жизненный опыт не приносят человеку никакой пользы. Опираясь на здравый смысл, вы не решитесь на поступок, который может изменить вашу жизнь. А потом можете не раз возвращаться в мыслях к тому призрачному шансу, который мог перевернуть все в вашей судьбе кувырком.

Парадокс в том, что и все эти шансы, которые могут вас манить завтра – точно, что призрачные. Возможно, это все миражи, которые лишь напрасно щекочут вам нервы.

Одним словом, вы правильно сделаете, если отклоните завтра любое рискованное предложение, сомнительную авантюру, в которую вас пытаются втянуть. И ни о чем не жалейте. Реальные возможности и перспективы откроются через 5 дней.

Пятница должна быть именно такой, как и обычно в последний рабочий день. Стройте планы на выходные, думайте, где оттянуться вечером. И не перегружайте себя работой.

Настроение: много энергии, но есть риск ее перерасходовать; утомиться от напряжения, остаться к вечеру без сил. Может вдруг нахлынуть тоска, особенно в середине дня.

Карьера, работа: прогресс в делах затруднен, много сил тратится на болтовню.

Ваши финансы: лучше воздержаться от лишних трат, особенно дорогих покупок. Возрастает вероятность ограблений.

Общение: любые контакты могут быть с проблемами. Не исключены конфликты.

Любовь, свидания: почему бы и нет? Но не рассчитывайте, что чувства, вспыхнувшие сегодня, – это надолго.

Семья: в доме может воцариться странная тишина – все помалкивают и занимаются какими-то личными делами.

Здоровье: болезни, начавшиеся в этот день, требуют серьезного отношения и тщательного лечения. Не пренебрегайте рекомендациям врача.

Диета дня: лучше не переедать, не перекусывать на ходу, сегодня – день, когда хорошо не быть сытым, немного поголодать.

Примета на сегодня: если выходя из дома сегодня встретите человека с большим грузом, например, пакетами из супермаркета или тянущим тяжелую вещь, значит, у вас в жизни сейчас все в порядке. Вы не ошиблись в планах, идете верным путем.

Счастливые цвета в одежде: желтый, черный.

Камни-талисманы: нефрит, жадеит, хризопраз.

Сны на завтра: могут иметь смысл; если видите во сне на завтра молнию, значит, вам необходимо укротить гордыню и тщеславие.

Знаки, которым будет сопутствовать удача: Львы, Стрельцы, Водолеи.

Читайте также:

Астрологический прогноз на неделю 24 – 30 января – угроза от железа и электричества

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для всех знаков

Гороскоп на 24 – 30 января 2022: три знака Зодиака, которым постоянно будет везти

Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
27 января. Льюис Кэрролл. 190 лет назад в Британии появился на свет математик, философ и писатель, автор всемирно известных произведений «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»…
История дня - за минуту
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
Лунный календарь на неделю
17 — 23 января
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять