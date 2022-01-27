Лучше не рисковать, плохо увидеть молнию во сне – общий гороскоп на завтра, 28 января – талисманы, смысл снов и приметы

Астролог предупреждает, что пятница будет сложным днем: показаны голодание, лучше воздержаться от покупок. Можно ли идти на свидание?

Завтра такой день, когда мудрость и жизненный опыт не приносят человеку никакой пользы. Опираясь на здравый смысл, вы не решитесь на поступок, который может изменить вашу жизнь. А потом можете не раз возвращаться в мыслях к тому призрачному шансу, который мог перевернуть все в вашей судьбе кувырком.



Парадокс в том, что и все эти шансы, которые могут вас манить завтра – точно, что призрачные. Возможно, это все миражи, которые лишь напрасно щекочут вам нервы.



Одним словом, вы правильно сделаете, если отклоните завтра любое рискованное предложение, сомнительную авантюру, в которую вас пытаются втянуть. И ни о чем не жалейте. Реальные возможности и перспективы откроются через 5 дней.



Пятница должна быть именно такой, как и обычно в последний рабочий день. Стройте планы на выходные, думайте, где оттянуться вечером. И не перегружайте себя работой.



Настроение: много энергии, но есть риск ее перерасходовать; утомиться от напряжения, остаться к вечеру без сил. Может вдруг нахлынуть тоска, особенно в середине дня.



Карьера, работа: прогресс в делах затруднен, много сил тратится на болтовню.



Ваши финансы: лучше воздержаться от лишних трат, особенно дорогих покупок. Возрастает вероятность ограблений.



Общение: любые контакты могут быть с проблемами. Не исключены конфликты.



Любовь, свидания: почему бы и нет? Но не рассчитывайте, что чувства, вспыхнувшие сегодня, – это надолго.



Семья: в доме может воцариться странная тишина – все помалкивают и занимаются какими-то личными делами.



Здоровье: болезни, начавшиеся в этот день, требуют серьезного отношения и тщательного лечения. Не пренебрегайте рекомендациям врача.



Диета дня: лучше не переедать, не перекусывать на ходу, сегодня – день, когда хорошо не быть сытым, немного поголодать.



Примета на сегодня: если выходя из дома сегодня встретите человека с большим грузом, например, пакетами из супермаркета или тянущим тяжелую вещь, значит, у вас в жизни сейчас все в порядке. Вы не ошиблись в планах, идете верным путем.



Счастливые цвета в одежде: желтый, черный.



Камни-талисманы: нефрит, жадеит, хризопраз.



Сны на завтра: могут иметь смысл; если видите во сне на завтра молнию, значит, вам необходимо укротить гордыню и тщеславие.



Знаки, которым будет сопутствовать удача: Львы, Стрельцы, Водолеи.

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