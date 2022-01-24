Общий гороскоп на сегодня, 24 января – астролог о том, будет ли день счастливым, кому повезет больше других

Что ждет людей в этот понедельник – каким знакам Зодиака повезет, а каким лучше проявлять осторожность

Луна сейчас идет на убыль. Астрологи утверждают, что в этот период начинать новые дела хуже, чем доводить до ума уже начатые. Даже самые сложные проблемы из тех, что не дают покоя с начала января, можно завершить до новолуния – а оно у нас через неделю.

В период убывающей Луны есть дни, когда важно остановиться, подвести итоги, оценить результаты и подумать о будущем. Сегодня именно такой день.

Причем, судя по гороскопу, такие вот промежуточные результаты могут вас разочаровать или озаботить. Эта озабоченность даже полезна.

День может быть связан с грустью, разочарованием, негативными эмоциями. Хотя и не обязательно.

Но совершенно точно, что день хорош для глубоких мыслей, самоанализа. Если у вас что-то не получается, значит, вы что-то делаете не так. Постарайтесь спокойно это обдумать, найти ошибки, чтобы впоследствии можно было их исправить.

Сегодня человеку не хватает оптимизма. Но это временно. Скоро оптимизм вернется к вам. Приготовьтесь к тому, что вы получите новости, которые совершенно изменят ваше настроение и приблизят вас к тому, чего вы желаете очень сильно. Чтобы это случилось, нужно что-то исправить в своих делах, действиях.

Сегодня полезно проводить время в уединении. Для общения с друзьями день не слишком подходит.

Хорошо читать книги. Полезно учиться – пусть даже вам не 17 лет. Можете узнать сегодня нечто новое, что окажется для вас в ближайшем будущем чрезвычайно полезно.

Плохо оставаться голодным. Возможно, даже стоит прервать диету. Но не быть голодным и объедаться – не одно и то же.

Самочувствие может немного ухудшиться. Например, могут обостриться хронические болезни. Но это ненадолго.

День хорош для Овнов, Львов и Весов. Негативные тенденции сегодняшнего дня эти знаки перенесут легче всего.

А вот у Раков, Скорпионов, Козерогов могут быть сильные переживания. К счастью, это ненадолго.

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