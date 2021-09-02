Мемы с 3 сентября: старые и новые приколы о Шуфутинском и его календаре

Очередная традиционная порция приколов и фоток из соцсетей, посвященных 3 сентября и Шуфутинскому

Мемы с 3 сентября 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Ну сколько можно из года в год одно и то же, скажете вы. Переверните уже этот календарь! Но сети упорно встряхивают старые и взрываются новыми мемами на тему 3 сентября Шуфутинского. А все благодаря хиту почти 30-летней давности.

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Вот и в 2021 году мы собрали для вас лучшие мемы про 3 сентября, прикольные картинки, фото и видео о популярной песне в исполнении российского шансонье Михаила Шуфутинского.

"Оно приближается"

Прикольные мемы с 3 сентября. Фото instagram.com/galinapadzheva

"Когда наступает 3 сентября, в мире грустит только один человек"

Михаил Шуфутинский 3 сентября мемы. Фото instagram.com/ pod_rabotka_v_ulyanovske

"Вжэ блЫзько!"

3 сентября Шуфутинский. Фото facebook.com/DjFat MЫтьКа-Луна

"Уже скоро....))"

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Лучшие мемы про 3 сентября. Фото instagram.com/batyrevanatasha57

"Завтра начинается сегодня"

3 сентября Михаил Шуфутинский лучшие мемы. Фото instagram.com/galaxy_bar_msk

"Я календарь переверну…"

Приколы и картинки про 3 сентября. Фото instagram.com/natalivasileva75

Приколы и картинки про 3 сентября. Фото instagram.com/hriyndel.1975

"Как, кааааак убрать из головы Михаила Захаровича?"

3 сентября мемы, приколы, картинки. Фото instagram.com/tezaura

"Шуфутинский идет к календарю"

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Прикольные мемы с 3 сентября. Фото instagram.com/natalivasileva75

"У вас есть календарь? А если найду?"

Михаил Шуфутинский 3 сентября мемы. Фото instagram.com/natalivasileva75

"3 сентября – это конкурент 2 февраля"

День Шуфутинского vs День сурка / Фото: Коллаж: Сегодня

Лучшие мемы про 3 сентября. Фото instagram.com/memwiki

"Ты впускаешь людей в свою жизнь, а они переворачивают твои календари!"

3 сентября Михаил Шуфутинский лучшие мемы. Фото instagram.com/lmb_lugansk

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Смотрите концерт к 30-летию независимости Украины на телеканале "Украина" с участием топовых украинских звезд:

Ранее мы рассказывали, что Украинский телеканал анонсировал концерт Шуфутинского 5 сентября, а фанаты требуют 3-го.