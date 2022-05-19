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Как вытащить клеща правильно и безопасно: проверенные методы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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19 мая, 18:09
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Достать клеща, даже глубоко сидящего в коже, сложно, но можно.
Прогулки по лесу опасны встречей с клещами
Прогулки по лесу опасны встречей с клещами / Фото: Unsplash

Чтобы защитить себя от укусов клещей , отправляясь на прогулку в лес, важно соблюдать меры предосторожности, о которых мы рассказывали ранее.

Но если избежать встречи с кровососами все-таки не удалось, важно знать, что делать и как дальше вести себя, чтобы свести к минимуму опасность укуса. Как правильно вытащить клеща и не оторвать ему голову, читайте в нашей статье.

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Постарайтесь при обнаружении впившегося клеща сразу же обратиться за медицинской помощью . Врач не только вытащит кровососа и обработает рану, но также сразу отправит клеща на анализ, чтобы исключить заражение энцефалитом – опаснейшим воспалительным заболеванием.

Как достать клеща с помощью пинцета

Клеща можно извлечь пинцетом / Фото: pinterest
Клеща можно извлечь пинцетом / Фото: pinterest

Занимаясь извлечением клеща из кожи, наденьте на руки резиновые перчатки, а если их нет, то полиэтиленовый пакет. Так вы обезопасите себя от попадания слюны насекомого на кожу, если вы его раздавите. Пинцет должен быть с тонкими краями . Продезинфицируйте инструмент и аккуратно захватите им клеща как можно ближе к коже. Плавно и не спеша тяните паразита вверх, аккуратно прокручивая против часовой стрелки. Чувствуйте, как клещ поддается движению и выходит из кожи. Затем продезинфицируйте место укуса.

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Как извлечь клеща ниткой

Достать паразита можно ниткой / Фото: pinterest
Достать паразита можно ниткой / Фото: pinterest

Помойте руки с мылом, продезинфицируйте нитку. Она должна быть тонкой и прочной . Сделайте из нитки петлю, наденьте на тельце клеща и затяните узел у самого хоботка. Плавными движениями вытягивайте паразита вверх, поочередно натягивая то один, то другой конец нитки. Не скручивайте, чтобы не оторвать клещу голову. После извлечения паразите вновь помойте руки с мылом и обработайте ранку дезинфицирующим средством.

Что делать, если оторвалась головка клеща

Как обнаружить и достать клеща / Фото: pinterest
Как обнаружить и достать клеща / Фото: pinterest

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Бывает так, что клещ присосался давно и уже успел глубоко зайти под кожу. Достать такого паразита гораздо сложнее . Если после ваших манипуляций головка оторвалась от туловища и осталась в коже, ее следует извлечь. Протрите ранку спиртом, а затем удалите головку стерильной иглой, как занозу.

Можно ли обрабатывать клеща маслом

Есть распространенный народный метод извлечь клеща с помощью масла , а также бензина, клея, вазелина, зубной пасты и других веществ. Смысл в том, чтобы лишить клеща возможности дышать. Тогда он сам вылезет. Метод работает очень редко и медленно. И есть риск, что клещ успеет впиться еще глубже в кожу, тогда достать его будет намного сложнее. Кроме того, из-за нехватки воздуха паразит может пустить слюну в ранку, что увеличит риск инфекции.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от слизней в огороде. Также узнайте, как бороться с мучнистой росой на комнатных растениях.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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