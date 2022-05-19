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Як витягнути кліща правильно та безпечно: перевірені методи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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19 травня, 18:09
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Дістати кліща, що навіть глибоко сидить у шкірі, складно, але можливо.
Прогулянки лісом небезпечні зустріччю з кліщами
Прогулянки лісом небезпечні зустріччю з кліщами / Фото: Unsplash

Щоб захистити себе від укусів кліщів , вирушаючи на прогулянку в ліс, важливо дотримуватися запобіжних заходів, про які ми розповідали раніше.

Але якщо уникнути зустрічі з кровососами таки не вдалося, важливо знати, що робити і як далі поводитися, щоб звести до мінімуму небезпеку укусу. Як правильно витягнути кліща і не відірвати йому голову, читайте у нашій статті.

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Постарайтеся при виявленні кліща, що вп'явся, відразу ж звернутися за медичною допомогою . Лікар не тільки витягне кровососа і обробить рану, але також відразу відправить кліща на аналіз, щоб виключити зараження енцефалітом – найнебезпечнішим запальним захворюванням.

Як дістати кліща за допомогою пінцету

Кліща можна витягти пінцетом / Фото: pinterest
Кліща можна витягти пінцетом / Фото: pinterest

Займаючись вилученням кліща зі шкіри, вдягніть на руки гумові рукавички, а якщо їх немає, то поліетиленовий пакет. Так ви убезпечите себе від попадання слини комахи на шкіру, якщо ви її роздавите. Пінцет має бути з тонкими краями . Продезінфікуйте інструмент і акуратно захопіть ним кліща якомога ближче до шкіри. Плавно і не поспішаючи тягніть паразита вгору, акуратно прокручуючи проти годинникової стрілки. Відчуйте, як кліщ піддається руху і виходить зі шкіри. Потім продезінфікуйте місце укусу.

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Як витягти кліща ниткою

Дістати паразита можна ниткою / Фото: pinterest
Дістати паразита можна ниткою / Фото: pinterest

Помийте руки з милом, продезінфікуйте нитку. Вона має бути тонкою та міцною . Зробіть із нитки петлю, надягніть на тільце кліща і затягніть вузол біля самого хоботка. Плавними рухами витягуйте паразита нагору, по черзі натягуючи то один, то інший кінець нитки. Не скручуйте, щоб не відірвати кліщу голову. Після вилучення паразита знову помийте руки з милом і обробіть ранку дезінфікуючим засобом.

Що робити, якщо відірвалася головка кліща

Як виявити та дістати кліща / Фото: pinterest
Як виявити та дістати кліща / Фото: pinterest

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Буває так, що кліщ присмоктався давно і вже встиг зайти під шкіру. Дістати такого паразита набагато складніше . Якщо після ваших маніпуляцій головка відірвалася від тулуба і залишилася у шкірі, її слід витягти. Протріть ранку спиртом, а потім видаліть голівку стерильною голкою, як скалку.

Чи можна обробляти кліща олією

Існує поширений народний метод витягти кліща за допомогою олії , а також бензину, клею, вазеліну, зубної пасти та інших речовин. Сенс у тому, щоб позбавити кліща можливості дихати. Тоді він сам вилізе. Метод працює дуже рідко і повільно. І є ризик, що кліщ встигне впитися іще глибше в шкіру, тоді дістати його буде набагато складніше. Крім того, через брак повітря паразит може пустити слину в ранку, що збільшить ризик інфекції.

Раніше ми розповідали, як позбутися слимаків на городі. Також дізнайтесь, як боротися з борошнистою росою на кімнатних рослинах.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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