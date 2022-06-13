13 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

13 червня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels
Яке народне і православне свято в українців 13 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 13 червня
- Міжнародний день розповсюдження інформації про альбінізм (International Albinism Awareness Day) – проводиться під егідою ООН із 2014 року з метою привернути увагу суспільства до проблем альбіносів.
- День швейної машинки (Sewing Machine Day) – неофіційне свято відзначається у день народження Чарльза Фрідріха Візенталя, який вигадав ідею двокінцевої голки з вушком на кінці.
Іменинники 13 червня
День ангела сьогодні відзначають: Борис, Христина, Микола, Полікарп, Роман, Пилип.
Яке сьогодні церковне свято
13 червня у православній церкві наступного дня після Святої Трійці відзначається День Святого Духа. Настає перший тиждень після П'ятидесятниці, Общиця. Вшановується пам'ять апостола від 70-ти Єрма, мученика Веремія, мученика Філософа.
Народне свято
У народі 13 червня відзначалося християнське та народне свято Духів день, яке проводилося на честь величі Пресвятого і Животворного Святого Духа. Цього дня, по суті, тривало святкування Трійці. Також шанувався Веремій Розпрягальник. Таку назву день отримав тому, що в цей період завершувався сезон сівби на полях, а тому коням давали відпочинок.
Прикмети на 13 червня
- у Духів день не можна займатися важкою, брудною роботою: будувати, прати, шити, вишивати, прибирати, а головне – працювати на землі;
- у Троїцьке свято не можна купатися в річках та озерах, щоб русалки не потягли на дно;
- якщо на Веремія кукує зозуля – влітку буде гарна погода;
- іде дощ на Веремія – до поганого врожаю.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 червня
- 1825 – день народження безпечної шпильки.
- 1892 – у Києві запущено перший електричний трамвай.
- 1917 – відбулося проголошення автономної України.
Хто народився 13 червня
- 1831 – Джеймс Максвелл, англійський фізик, творець класичної електродинаміки.
- 1874 – Марко Черемшина, український письменник і громадський діяч.
- 1981 – Кріс Еванс, американський актор.
Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.