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День Святого Духа-2022: що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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13 червня, 07:05
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Другий день святкування Святої Трійці – це Духів день.
Духів день: головні традиції
Духів день: головні традиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 13 червня, настав Духів день . Це значуще церковне свято відзначається на другий день Трійці і присвячене Святому Духу.

Як і Трійця, День Святого Духа – перехідне свято, яке залежить від Великодня і припадає на 51-й день після нього . Тому Духів день не має фіксованої дати і щорічно випадає на різні дні, але при цьому – завжди на понеділок.

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Це шановане у церкві свято проводиться на честь величі Пресвятого і Животворного Святого Духа , який є однією із трьох іпостасей єдиного Бога – Святої Трійці.

Цього дня продовжується святкування Трійці, яке триває протягом трьох днів. Яких головних заборон слід дотримуватися в Духів день і що категорично не можна робити , дізнайтесь у нашій статті.

Що не можна робити у День Святого Духа

  • Як і в інші важливі церковні свята, у Духів день не можна займатися брудною та важкою роботою по дому: прати, прибирати, шити, вишивати, ремонтувати тощо.
  • Категорично не можна працювати на ділянці та турбувати землю, бо у це свято її називали іменинницею.
  • У дні Трійці в жодному разі не можна купатися в річці чи озері, щоб не потягли русалки.
  • У Духів день не можна лаятись, скандалити, сваритися, з'ясовувати стосунки.
  • Важливо не перебувати в поганому настрої, не сумувати і не відчувати негативних емоцій.

Раніше ми розповідали, коли будуть Спаси у 2022 році. Також публікували православний календар церковних свят та постів у червні-2022.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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