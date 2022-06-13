День Святого Духа-2022: що не можна робити

Сьогодні, 13 червня, настав Духів день . Це значуще церковне свято відзначається на другий день Трійці і присвячене Святому Духу.
Як і Трійця, День Святого Духа – перехідне свято, яке залежить від Великодня і припадає на 51-й день після нього . Тому Духів день не має фіксованої дати і щорічно випадає на різні дні, але при цьому – завжди на понеділок.
Це шановане у церкві свято проводиться на честь величі Пресвятого і Животворного Святого Духа , який є однією із трьох іпостасей єдиного Бога – Святої Трійці.
Цього дня продовжується святкування Трійці, яке триває протягом трьох днів. Яких головних заборон слід дотримуватися в Духів день і що категорично не можна робити , дізнайтесь у нашій статті.
Що не можна робити у День Святого Духа
- Як і в інші важливі церковні свята, у Духів день не можна займатися брудною та важкою роботою по дому: прати, прибирати, шити, вишивати, ремонтувати тощо.
- Категорично не можна працювати на ділянці та турбувати землю, бо у це свято її називали іменинницею.
- У дні Трійці в жодному разі не можна купатися в річці чи озері, щоб не потягли русалки.
- У Духів день не можна лаятись, скандалити, сваритися, з'ясовувати стосунки.
- Важливо не перебувати в поганому настрої, не сумувати і не відчувати негативних емоцій.
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