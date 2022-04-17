17 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

17 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay
Яке народне і православне свято в українців 17 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 17 квітня
- День пожежної охорони України – професійне свято, яке з 2013 року відзначається 17 квітня. А ще в українських пожежників є інше свято у році – День рятівника, 17 вересня.
- Всесвітній день гемофілії (World Hemophilia Day) – приурочений до дня народження засновника WFH Френка Шнайбеля і проводиться з метою привернути увагу суспільства до проблем людей із таким складним генетичним захворюванням крові.
- День кави еспресо – спочатку свято виникло в Італії, але незабаром його стали відзначати шанувальники цього напою у всьому світі.
Іменинники 17 квітня
День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
17 квітня у православній церкві настає 6-та неділя Великого посту – Вербна неділя. Вхід Господній до Єрусалиму. Похвала Пресвятої Богородиці. Вшановується пам'ять преподобного Йосифа Піснеписця, преподобного Георгія, що в Малеї, преподобного Йосифа Багатохворобливого, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Зосими, мучениць Фервуфи, діви, сестри та рабині її. Святкується ікона Божої Матері, звана "Герондиса".
Католицька церква 17 квітня святкує Великдень, який знаменує Світле Христове Воскресіння та є головною подією біблійної історії.
Народне свято
У народі 17 квітня вшановувався Йосип Піснеписець. День отримав таку назву, бо в цей період подавали голос журавлі, яких вважали борцями із злом та захисниками від нечистої сили. Багато традицій та ритуалів Вербної неділі пов'язані з вербою. Її гілки освячували в церкві, прикрашали ікони та зберігали як оберіг. Бруньки їли, у відварі купали дітей, щоб росли здоровими, вербовими гілочками кропили житло і худобу від усіляких бід. А ще вербою плескали одне одного, щоб додати здоров'я.
Прикмети на 17 квітня
- якщо прилетіли журавлі – рік повертає на літо;
- багато сережок на вільсі – до гарного врожаю вівса;
- цього дня не варто розпочинати нових справ;
- тепло та сухо у Вербну неділю – влітку буде врожай фруктів;
- у свято не можна прибирати, шити, готувати, виконувати важку фізичну роботу;
- в жодному разі не можна сваритися і бажати комусь зла;
- цього дня не можна відмовляти у проханнях.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 17 квітня
- 1610 – англійський дослідник Генрі Гудзон розпочав експедицію, в якій відкрив Гудзонову затоку.
- 1970 – у Києві відкрито палац "Україна".
- 1991 – в Україні ухвалено закон про реабілітацію жертв політичних репресій.
Хто народився 17 квітня
- 1586 – Джон Форд, відомий англійський драматург.
- 1882 – В'ячеслав Липинський, український історик, політолог.
- 1974 – Вікторія Бекхем, англійська співачка, автор пісень, модель, актриса, дизайнер.
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