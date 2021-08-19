19 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

19 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 19 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
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Яке сьогодні свято, 19 серпня
- Всесвітній день гуманітарної допомоги (World Humanitarian Day) проводиться з 2009 року під егідою ООН з метою інформування людей про роботу з надання гуманітарної допомоги у всьому світі.
- Всесвітній день фотографії (World Photography Day) відзначають професійні фотографи та аматори.
- День пасічника – Україна, починаючи з 1997 року, вшановує національне професійне свято бджолярів.
Іменинники 19 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Архип, Макар, Михайло, Нонна, Христина.
Який сьогодні церковне свято
19 серпня в православній церкві відзначається велике двонадесяте свято – Преображення Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа. Воно було встановлене церквою на честь явилення апостолам Божественної величі і слави Христа.
Народне свято
У народі 19 серпня відзначається другий із трьох літніх Спасів – Яблучний Спас. Це свято присвячене Христу Спасителю і отримало свою назву завдяки яблукам та іншим фруктам, які саме починали активно поспівати у садках в цей період.
Люди збирали врожай, робили запаси на зиму і дякували Господу за природні дари. В цей день у церкві святили яблука та інші плоди, частину з яких за традицією роздавали нужденим.
Прикмети на 19 серпня
- яблука не можна їсти до освячення в церкві на Яблучний Спас;
- на Яблучний Спас не можна займатися домашньою, важкою, брудною роботою: копати, пиляти, будувати, шити, прати, прибирати;
- по погоді на Яблучний Спас судили про те, якою буде Покрова, 14 жовтня, і зима.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 серпня
- 1856 – день народження згущеного молока.
- 1914 – заснована Бойова управа українських Січових Стрільців.
- 1960 – вперше в історії СРСР провів космічний політ живих істот – собак Білки та Стрілки, з поверненням на Землю.
- 1982 – запуск космічного корабля Союз Т-7 з українським космонавтом Леонідом Поповим.
- 1991 – В СРСР відбулася спроба державного перевороту і створення Державного комітету з надзвичайного стану.
Хто народився 19 серпня
- 1883 – Коко Шанель, французька кутюр'є, законодавиця світової моди.
- 1945 – Ян Гіллан, англійський музикант, учасник рок-групи "Deep Purple".
- 1951 – Володимир Конкін, радянський актор театру і кіно.
- 1969 – Меттью Перрі, американський актор і сценарист.
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Раніше ми розповідали, коли літні Спаси у 2021 році в Україні.