19 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 19 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 19 августа

Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day) проводится с 2009 года под эгидой ООН с целью информирования людей о работе по оказанию гуманитарной помощи во всем мире.

Всемирный день фотографии (World Photography Day) отмечают профессиональные фотографы и любители.

День пасечника – Украина, начиная с 1997 года, чествует национальный профессиональный праздник пчеловодов.

Именинники 19 августа

День ангела сегодня отмечают: Архип, Макар, Михаил, Нонна, Кристина.

Какой сегодня церковный праздник

19 августа в православной церкви отмечается великий двунадесятый праздник – Преображение Господа Бога и Спасителя Нашего Иисуса Христа. Он был установлен церковью в честь явления апостолам Божественного величия и славы Христа.

Народный праздник

В народе 19 августа отмечается второй из трех летних Спасов – Яблочный Спас. Этот праздник посвящен Христу Спасителю и получил свое название благодаря яблокам и другим фруктам, которые как раз начинали активно поспевать в садах в этот период.

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Люди собирали урожай, делали запасы на зиму и благодарили Господа за природные дары. В этот день в церкви святили яблоки и другие плоды, часть из которых по традиции раздавали нуждающимся.

Приметы на 19 августа

яблоки нельзя есть до освящения в церкви на Яблочный Спас;

на Яблочный Спас нельзя заниматься домашней, тяжелой, грязной работой: копать, пилить, строить, шить, стирать, убирать;

по погоде на Яблочный Спас судили о том, каким будет Покрова, 14 октября, и зима.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 августа

1856 – день рождения сгущенного молока.

1914 – основана Боевая управа украинских Сечевых Стрельцов.

1960 – впервые в истории СССР провел космический полет живых существ – собак Белки и Стрелки, с возвращением на Землю.

1982 – запуск космического корабля Союз Т-7 с украинским космонавтом Леонидом Поповым.

1991 – В СССР состоялась попытка государственного переворота и создание Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Кто родился 19 августа

1883 – Коко Шанель, французская кутюрье, законодательница мировой моды.

1945 – Ян Гиллан, английский музыкант, участник рок-группы "Deep Purple".

1951 – Владимир Конкин, советский актер театра и кино.

1969 – Мэттью Перри, американский актер и сценарист.

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