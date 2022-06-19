День медика-2022: тематичні картинки, вітальні листівки та побажання

Вітаємо з Днем медичного працівника-2022 та пропонуємо гарні листівки і привітання для медиків.

З Днем медичного працівника: сердечні привітання та яскраві картинки / Фото: Unsplash

Сьогодні, 21 червня, крім Дня батька відзначається ще одне популярне та значуще свято – День медичного працівника . Щорічно воно вшановується у третю неділю червня.

Ми зробили для вас добірку картинок та листівок з Днем медика, а також віршів, привітань та побажань своїми словами, які ви можете надіслати лікарям, медсестрам, фельдшерам, лаборантам та всім тим, хто пов'язав свою діяльність із медициною.

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Красиві вітання з Днем медика у віршах

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День медичного працівника –

Це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

Священне діло, благородне.

Здоров'я нації, народу –

Державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

Є суттю медпрацівника.

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З Днем медика: красиві картинки / Фото: pexels

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Ви життя рятуєте,

Зуби нам пломбуєте,

Лікуєте кожен день

Кашель, нежить і мігрень,

Допоможете на світ

Малечі народитися

І серцю старенькому

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це здоров’я,

Самим не хворіти,

В радості й добрі сто років

Ще людям служити!

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Найкращі вітання на День медика / Фото: pexels

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Медпрацівник не Бог – людина,

Але від нього, як від Бога,

Для зцілення украй потрібна

Недужим людям допомога.

І дай вам Боже всім надовго

Здорового, безхмарного життя.

Ви людям віддасте для цього

Свої знання, і сили й почуття.

День медичного працівника: ефектні листівки / Фото: bonnycards

День медика: вітання у прозі

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Вітаю із Днем медика! Бажаю дбати не лише про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Нехай життя дарує вам радісні моменти та добрі стосунки, нехай вас завжди супроводжує успіх у вашій нелегкій праці та не залишає гарний настрій.

Поздоровлення з Днем медика / Фото: pinterest

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Вітаємо всіх медиків із професійним святом. Ваша робота – це найважливіша праця, яка несе добро, турботу і тепло, що дозволяє людям знову ставати здоровими. Бажаємо вам успіху, доброзичливих пацієнтів, бадьорості та оптимізму.

Яскраві картинки на День медика / Фото: pinterest

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Вітаємо з професійним святом тих людей, чий білий халат служить для пацієнтів символом надії, допомоги та полегшення страждань. Бажаємо вам міцного здоров'я, стабільності та благополуччя, спокою та щастя у ваших сім'ях. Нехай вдячні вам люди на довгі роки запам'ятають вашу сумлінну працю, відповідальність та турботу.

День медичного працівника: вітаємо / Фото: pinterest

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