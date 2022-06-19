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День медика-2022: тематичні картинки, вітальні листівки та побажання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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19 червня, 06:40
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Вітаємо з Днем медичного працівника-2022 та пропонуємо гарні листівки і привітання для медиків.
З Днем медичного працівника: сердечні привітання та яскраві картинки
З Днем медичного працівника: сердечні привітання та яскраві картинки / Фото: Unsplash

Сьогодні, 21 червня, крім Дня батька відзначається ще одне популярне та значуще свято – День медичного працівника . Щорічно воно вшановується у третю неділю червня.

Ми зробили для вас добірку картинок та листівок з Днем медика, а також віршів, привітань та побажань своїми словами, які ви можете надіслати лікарям, медсестрам, фельдшерам, лаборантам та всім тим, хто пов'язав свою діяльність із медициною.

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Красиві вітання з Днем медика у віршах

***

День медичного працівника –
Це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
Священне діло, благородне.

Здоров'я нації, народу –
Державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
Є суттю медпрацівника.

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З Днем медика: красиві картинки / Фото: pexels
З Днем медика: красиві картинки / Фото: pexels

***

Ви життя рятуєте,
Зуби нам пломбуєте,
Лікуєте кожен день
Кашель, нежить і мігрень,
Допоможете на світ
Малечі народитися
І серцю старенькому
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це здоров’я,
Самим не хворіти,
В радості й добрі сто років
Ще людям служити!

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Найкращі вітання на День медика / Фото: pexels
Найкращі вітання на День медика / Фото: pexels

***

Медпрацівник не Бог – людина,
Але від нього, як від Бога,
Для зцілення украй потрібна
Недужим людям допомога.

І дай вам Боже всім надовго
Здорового, безхмарного життя.
Ви людям віддасте для цього
Свої знання, і сили й почуття.

День медичного працівника: ефектні листівки / Фото: bonnycards
День медичного працівника: ефектні листівки / Фото: bonnycards

День медика: вітання у прозі

***

Вітаю із Днем медика! Бажаю дбати не лише про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Нехай життя дарує вам радісні моменти та добрі стосунки, нехай вас завжди супроводжує успіх у вашій нелегкій праці та не залишає гарний настрій.

Поздоровлення з Днем медика / Фото: pinterest
Поздоровлення з Днем медика / Фото: pinterest

***

Вітаємо всіх медиків із професійним святом. Ваша робота – це найважливіша праця, яка несе добро, турботу і тепло, що дозволяє людям знову ставати здоровими. Бажаємо вам успіху, доброзичливих пацієнтів, бадьорості та оптимізму.

Яскраві картинки на День медика / Фото: pinterest
Яскраві картинки на День медика / Фото: pinterest

***

Вітаємо з професійним святом тих людей, чий білий халат служить для пацієнтів символом надії, допомоги та полегшення страждань. Бажаємо вам міцного здоров'я, стабільності та благополуччя, спокою та щастя у ваших сім'ях. Нехай вдячні вам люди на довгі роки запам'ятають вашу сумлінну працю, відповідальність та турботу.

День медичного працівника: вітаємо / Фото: pinterest
День медичного працівника: вітаємо / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, коли День Конституції-2022 в Україні. А ще дивіться, кого і коли можна вітати з іменинами у червні 2022 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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