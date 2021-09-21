21 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

21 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 21 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 21 вересня

Міжнародний день миру (International Day of Peace) – був організований під егідою ООН 1981 року, а з 2002 року щорічно відзначається 21 вересня як день загального припинення вогню і відмови від насильства.

Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера або Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера ( World Alzheimer's Day ) був заснований 1994 року з ініціативи організацій, які досліджують це захворювання, а також способи уповільнити його розвиток.

День нульовий емісії (Zero Emissions Day) – екологічна дата, присвячена захисту навколишнього середовища і скорочення викидів в атмосферу продуктів горіння вуглеводнів, відзначається у багатьох країнах світу щорічно 21 вересня. Заклик цього дня: мораторій на спалювання продуктів вуглеводнів хоча б один день на рік.

Іменинники 21 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Георгій, Іван, Марія.

Яке сьогодні церковне свято

21 вересня в православній церкві відзначається велике свято Різдво Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Святкуються ікони Софії – Премудрості Божої (Київської), Почаївська, Домницька, Холмська, Ліснинська та Кам’янка-Струмилова ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 21 вересня шанувалася Мала Пречиста, Осенини або Оспожинки. У цей період саме проходило свято врожаю, присвячене закінченню польових робіт, зустрічі осені і подяці Богу за зібраний урожай. Люди влаштовували свята, ходили одне до одного в гості, вшановували молодят, накривали багато стіл.

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Прикмети на 21 вересня

на Різдво Богородиці можна виконувати важку фізичну і домашню роботу: шити, прати, прибирати, а також копати, рубати, будувати тощо;

щоб худоба не хворіла, її треба нагодувати хлібом на Малу Пречисту;

залишки їжі після обіду не можна викидати, а слід згодувати домашнім тваринам;

цього дня не можна відмовляти бідним;

якщо на Малу Пречисту гарна погода – такою буде і вся осінь.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 вересня

1937 – вийшов роман Джона Толкіна "Гобіт".

1940 – відкрився Львівський театр опери і балету.

1943 – в ході Другої світової війни Чернігів звільнений від фашистських загарбників.

Хто народився 21 вересня

1866 – Герберт Веллс, англійський письменник-фантаст, публіцист.

1866 – Шарль Ніколь, французький мікробіолог, з'ясував причини висипного тифу.

1947 – Стівен Кінг, американський письменник, фантаст і містик.

1950 – Білл Мюррей, американський актор, комік, режисер, сценарист, продюсер.

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