24 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

24 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 24 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 24 грудня

День працівників архівних установ України – починаючи з 1998 року в країні проводиться професійне свято працівників, які відповідають за зберігання різних видів документів Національного архівного фонду України.

Іменинники 24 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никон, Петро, Терентій, Феофан.

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Яке сьогодні церковне свято

2021 року на 24 грудня випадає святвечір у західних християн напередодні католицького Різдва Христового.

24 грудня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Даниїла Стовпника, преподобного Никона Сухого, Києво-Печерського, у Ближніх печерах, мученика Міракса, мучеників Акепсія та Аїфала, преподобного Луки Стовпника, преподобного Кукші Одеського.

Народне свято

У народі 24 грудня відзначали Никонів день, а ще день Данили та Луки. У своїх молитвах люди просили святих відігнати нечисту силу, яка, за їхніми уявленнями, вирувала на землі у вигляді бур та хуртовин. Наші пращури вірили, що святий Никон може дати заспокоєння будь-якій душі.

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Прикмети на 24 грудня:

щоб прогнати нечисту силу, запалювали вогонь у лампаді і звали сонце;

без особливої потреби краще не виходити з дому;

доки день не прибуде, відьми піднімають снігові вихори;

якщо промені сонця спрямовані вниз, а не вгору – до хуртовини;

з Никона на Спиридона сняться пророчі сни.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 грудня

1624 – гетьман Михайло Дорошенко уклав міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорізьким та Кримським ханством.

1801 – англієць Річард Тревітік продемонстрував перший паровий автомобіль.

1903 – у Великій Британії видано перший реєстраційний номер на авто.

1942 – у СРСР було запроваджено обов'язкове вживання літери "ё".

1943 – під час Другої світової війни розпочалася Дніпровсько-Карпатська операція в Україні.

1982 – пройшов перший політ дослідного зразка військово-транспортного літака Ан-124 "Руслан".

2004 – запущено на орбіту український супутник "Січ-1М".

Хто народився 24 грудня

1818 – Джеймс Джоуль, англійський фізик, один із основоположників термодинаміки.

1922 – Ава Гарднер, американська актриса та співачка, зірка Голлівуду.

1937 – В'ячеслав Чорновіл, український політичний діяч.

1946 – Леонід Філатов, радянський та російський актор, режисер, поет.

1971 – Рікі Мартін, пуерториканський співак, музикант, актор.

1973 – Стефані Маєр, американська письменниця, автор серії романів "Сутінки".

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