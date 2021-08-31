Святкування ікони Божої Матері Всецариця: добрі вітання у віршах і прозі

Сьогодні відзначається сильна чудодійна ікона Божої Матері Всецариця: відправляйте рідним гарні привітання у віршах і прозі

З днем ікони Божої Матері Всецариця / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 31 серпня, віруючі святкують ікону Божої Матері "Всецариця". Вважається, що це один із найсильніших цілющих образів Богородиці, який здатен допомогти навіть при ракових захворюваннях.

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Ми зібрали для вас піднесені, добрі, гарні і душевні привітання з днем ікони Божої Матері "Всецариця".

Привітання з Днем ікони Божої Матері Всецариця у віршах

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Иконе чудотворной Всецарица

Сегодня посвящаем мы мольбы.

От бед, болезней и плохих событий

Ты нас и наших близких защити.

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Мы верим в твою силу и заботу,

Молитву нашу, просим мы − прими,

Своею нежностью, любовью и заботой

Всех-всех, кто очень просит, одари.

З вдень ікони Божої Матері Всецариця / Фото: Wikipedia

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Пусть Божья Мать вас охраняет,

От бед, тревог уберегает,

Добро, любовь и мир сулит

И веру в сердце сохранит!

Пускай иконы светлый лик

Семью всю вашу озарит,

Врагов и хворь в дом не пускает

И всем вам в жизни помогает!

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Есть праздники особые на свете,

Которые несут лишь благодать.

Их почитают взрослые и дети.

Им покровительствует Божья Мать.

З вдень ікони Божої Матері Всецариця / Фото: Wikipedia

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Божией Матери икона

Всецарица пусть стоит,

Дом от бед, врагов и хворей

Навсегда она хранит.

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Пусть заступница большая

Души наши исцелит.

Образ чти ее прекрасный,

Он тебя благословит.

Всецариця: привітання з Днем ікони Божої Матері в прозі

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У День ікони Божої Матері Всецариця бажаю міцного здоров'я, миру, любові, добробуту, достатку і благополуччя, світлих надій і добрих помислів, міцної віри і неймовірних сил. Нехай ікона Божої Матері Всецариця завжди захищає від життєвих лих і недругів, хвороб і зневіри.

З вдень ікони Божої Матері Всецариця / Фото: Wikipedia

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Вітаю з Днем ікони Божої Матері Всецариця! Бажаю, щоб під покровом захисниці нашої жив кожен у мирі та добрі. Щоб святість була і в помислах, і в діях. Благовоління долі, радості й успіху вам у будь-якій ситуації, кожен день і все життя!

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Нехай День ікони Божої Матері Всецариця буде наповнений світлом, щастям, добром, радістю і відчуттям миру і спокою. Нехай свята Богоматір оберігає і посилає тільки добрі і позитивні думки і бажання. Нехай кожна мить цього дня буде осяяне вірою в краще, щирою надією і чистим коханням!

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