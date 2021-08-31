Святкування ікони Божої Матері Всецариця: добрі вітання у віршах і прозі

Сьогодні, 31 серпня, віруючі святкують ікону Божої Матері "Всецариця". Вважається, що це один із найсильніших цілющих образів Богородиці, який здатен допомогти навіть при ракових захворюваннях.
Ми зібрали для вас піднесені, добрі, гарні і душевні привітання з днем ікони Божої Матері "Всецариця".
Привітання з Днем ікони Божої Матері Всецариця у віршах
***
Иконе чудотворной Всецарица
Сегодня посвящаем мы мольбы.
От бед, болезней и плохих событий
Ты нас и наших близких защити.
Мы верим в твою силу и заботу,
Молитву нашу, просим мы − прими,
Своею нежностью, любовью и заботой
Всех-всех, кто очень просит, одари.
***
Пусть Божья Мать вас охраняет,
От бед, тревог уберегает,
Добро, любовь и мир сулит
И веру в сердце сохранит!
Пускай иконы светлый лик
Семью всю вашу озарит,
Врагов и хворь в дом не пускает
И всем вам в жизни помогает!
***
Есть праздники особые на свете,
Которые несут лишь благодать.
Их почитают взрослые и дети.
Им покровительствует Божья Мать.
***
Божией Матери икона
Всецарица пусть стоит,
Дом от бед, врагов и хворей
Навсегда она хранит.
Пусть заступница большая
Души наши исцелит.
Образ чти ее прекрасный,
Он тебя благословит.
Всецариця: привітання з Днем ікони Божої Матері в прозі
***
У День ікони Божої Матері Всецариця бажаю міцного здоров'я, миру, любові, добробуту, достатку і благополуччя, світлих надій і добрих помислів, міцної віри і неймовірних сил. Нехай ікона Божої Матері Всецариця завжди захищає від життєвих лих і недругів, хвороб і зневіри.
***
Вітаю з Днем ікони Божої Матері Всецариця! Бажаю, щоб під покровом захисниці нашої жив кожен у мирі та добрі. Щоб святість була і в помислах, і в діях. Благовоління долі, радості й успіху вам у будь-якій ситуації, кожен день і все життя!
***
Нехай День ікони Божої Матері Всецариця буде наповнений світлом, щастям, добром, радістю і відчуттям миру і спокою. Нехай свята Богоматір оберігає і посилає тільки добрі і позитивні думки і бажання. Нехай кожна мить цього дня буде осяяне вірою в краще, щирою надією і чистим коханням!
Дивіться відео про Україну, яка дивує:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.